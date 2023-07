Der Juli 2023 ist schon fast vorbei. Doch nicht für alle Sternzeichen wartet am Ende des Monats ein Happy End. Denn drei Astrozeichen haben mit einigen Dingen zu kämpfen und müssen sich von ihren perfekten Juli-Plänen verabschieden.

Für diese Tierkreiszeichen verläuft das Monatsende nicht reibungslos.

Jungfrau

Die Jungfrau hatte den perfekten Sommerplan inklusive To-do- und Pack-Listen. Doch gegen Ende Juli wird die so organisierte und strukturierte Natur der Jungfrau auf die Probe gestellt. Es scheint, als ob die Sterne beschlossen haben, diesem Tierkreiszeichen, ein paar Hindernisse in den Weg zu stellen. Im beruflichen Bereich könnten plötzlich unvorhergesehene Projekte auftreten, die ihre Geduld auf die Probe stellen. Auch in der Liebe will es momentan einfach nicht klappen. Kommunikationsprobleme und Missverständnisse sind derzeit leider vorprogrammiert.

Fische

Für die einfühlsamen Fische könnte der Juli 2023 einige emotionale Herausforderungen mit sich bringen, die auch ihr Liebesleben beeinflussen könnten. Alte Unsicherheiten und vergangene Verletzungen werden wieder auftauchen und ihre Gefühlswelt durcheinanderbringen. Fische sollten deshalb geduldig mit sich selbst sein – es kommt alles zu seiner Zeit. Auch der Stress in der Arbeit setzt dem Astrozeichen zu. Aber Fische sollten sich jetzt nicht von Rückschlägen entmutigen lassen. Sie haben das Potenzial im gestärkt aus diesen Situationen hervorzugehen.

Löwe

Beim Löwen könnte es gerade in Liebesdingen gegen Ende des Monats zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Das könnte unter anderem dazu führen, dass das Selbstbewusstsein des Sternzeichens etwas erschüttert wird. Der Löwe sollte aber keine Angst haben, denn es gibt für alles eine Lösung. Die muss allerdings bis August warten. Das Sternzeichen sollte sich bis dahin bewusst machen, welche Kompromisse möglich wären. Im Gespräch sollte der Löwe außerdem genug Empathie und Verständnis zeigen.