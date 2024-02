Ein heimlicher Star von „Saltburn“ war wohl das gleichnamige Anwesen, in dem die Hauptfiguren leben (und sterben). Kein Wunder, dass Fans dieses auch sehen wollten. Doch für eine Person ist das alles andere als angenehm: den Besitzer des Anwesens.

Er betont jetzt, wie anstrengend die Fans des Films sein können.

„Saltburn“-Haus wird zur Social Media Attraktion

Die originalen Drehorte von erfolgreichen Filmen und Serien zu besuchen, ist schon längst kein Nischenhobby mehr. Online posten unzählige Menschen Tag für Tag, wie sie die Schauplätze von „Game of Thrones“, „Harry Potter“ und Co besichtigen. Wann immer ein neuer Filmhit mit beeindruckender Kulisse erscheint, wollen die Leute dementsprechend wissen: wo ist das und wie komme ich hin?

Fragen, die auch rund um den Filmhit „Saltburn“ entstanden. Denn das titelgebende Anwesen, das im Film Schauplatz der Handlung war, wollten zahlreiche Fans besichtigen. Und wir wissen mittlerweile ja schon: wo ein Wunsch, da ein Tiktok-Video. Die genaue Beschreibung zum „Saltburn“-Haus ließ also nicht lange auf sich warten. Denn bereits Anfang des Jahres postete die Tiktok-Userin Rhian Williams ein Video, in dem sie beschreibt, wie man das Haus besichtigen kann. Das Herrenhaus – das eigentlich den Namen Drayton House trägt – ist nämlich im britischen Northamptonshire gelegen und wie die Frau in dem Video zeigt, kann man aus der Besichtigung eine schöne Spazierrunde machen! Sie teilt dazu sogar einige Karten und genaue Anweisungen zum Hinfahren.

Besitzer beschwert sich über Fan-Andrang

Innerhalb kürzester Zeit ging das Video viral und verzeichnet mittlerweile mehr als drei Millionen Aufrufe; darunter viele Menschen, die es sich wohl zum Ziel gemacht haben, das Herrenhaus ebenfalls zu besichtigen. Schließlich ist das Gelände bis zu einem gewissen Grad ja öffentlich zugänglich, wie Rhian in ihrem Video zeigte. Und Rhian ist nicht die einzige mit diesem Tipp; denn in den vergangenen Wochen und Monaten zeigten zahlreiche weitere User:innen, wie man „Saltburn“ besichtigen kann.

Doch einen scheint das alles nicht so sehr zu freuen: den Besitzer des Gebäudes, Charles Stopford Sackville. Gegenüber „Mail on Sunday“ spricht dieser jetzt nämlich über den Andrang auf sein Grundstück und betont: damit hatte er nicht gerechnet. „Ich hätte nie gedacht, dass das Interesse so groß sein würde. Es ist schon seltsam“, betont er. „Ich empfinde es nicht als Schmeichelei.“ Denn zahlreiche Fans kommen derzeit auf sein Grundstück, um Selfies zu machen und die „Saltburn“-Vibes einzufangen. Viele tanzen also zu „Murder on the Dancefloor“ vor dem Grundstück; ganz schön irritierend für den Besitzer.

„Wie würden Sie sich fühlen, wenn die Leute vor Ihrem Haus fotografieren würden?“, betont der Mann in dem Interview und erklärt: „Ich würde es vorziehen, wenn sich das Interesse in Luft auflösen würde, aber ich kann es nicht erzwingen.“ Nachdem mehr als 50 Unbefugte vom offiziellen Weg abgekommen sind, beschloss er sogar, dass das Hauspersonal auf dem Grundstück patrouillieren sollte, um sicher zu stellen, dass keine unerwünschten Besucher:innen in sein Haus eindringen. „Die meisten Leute sind recht brav, aber einige werden ein bisschen neugierig“, so der Besitzer.