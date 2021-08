Instagram: @_yelizkoc_ / @jimbonader

Yeliz postet in ihrer Story dazu auch ein Video, in dem sie für ihre neue Kleidung wirbt. Interessant ist dabei, dass sie nur in der Ich-Form vom Urlaub spricht. “Ich hab mir die Sachen extra für den Urlaub bestellt. Es wird nämlich der letzte Urlaub sein, bevor die Kleine kommt, und den werde ich in vollen Zügen genießen“, so die Influencerin. Offenbar vermeiden sie als Paar gerade die große Öffentlichkeit ihrer Beziehung. Wie das Verhältnis von Yeliz und Jimi Blue derzeit wirklich ist, das wissen wohl nur die beiden.

Geburtstermin in 10-11 Wochen

Wir sind gespannt, wann sich das Paar selbst öffentlich zu den Gerüchten äußern wird. Bis zur Geburt des gemeinsamen Babys soll es jedenfalls nicht mehr allzu lange dauern. Wie Yeliz kürzlich auf ihrem Instagram-Account verraten hat, soll es schon in zehn bis elf Wochen so weit sein. Die beiden erwarten eine Tochter.