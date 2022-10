Dass Prominente gerne mal etwa ausgefallener leben, als wir Normalos, ist eigentlich keine große Überraschung. Aber wusstet ihr, dass einige Stars behaupten, schon mal mit einem Geist intim geworden zu sein? Klingt fast zu crazy, um wahr zu sein. Was dahinter steckt, lest ihr hier.

Denn diese Celebs sind davon überzeugt, sexy Time mit Geistern gehabt zu haben.

Kesha

Kesha macht keine große Sache daraus, dass sie auf heißen Geister-Sex steht. Als sie in der Late-Night-Show bei Conan O’Brien zu Gast war, erzählte die Sängerin dem Moderator, dass sie bereits die „bone zone“ von einem Geist erforscht habe. „Es war kein richtiger Sex, aber ein heißer Moment“, berichtet sie. Offenbar hat die intime Begegnung mit dem Gespenst mächtig Eindruck auf Kesha hinterlassen. Denn sie verriet, dass ihr Song „Supernatural“ sogar von dem Liebesakt zwischen ihr und dem Gespenst handelt.

Joy Behar

Während der Show „The View“ hat Schauspielerin und Moderatorin Joy Behar mit einem Geständnis dafür gesorgt, dass es sogar der wortgewandten Whoopi Goldberg die Sprache verschlägt. Denn sie hat ein lange gehütetes Geheimnis über sich verraten: Joy soll mit gleich mehreren Geistern geschlafen haben. Das Positive daran: Sie wurde davon nicht schwanger. Mehr Details wollte Whoopis Kollegin jedoch nicht preisgeben.

Anna Nicole Smith

Auch die bereits verstorbene Anna Nicole Smith ist davon überzeugt, schon mal Sex mit einem Geist gehabt zu haben. In einem Gespräch mit FHM bezeichnete sie das Techtelmechtel mit der Spukgestalt als den „versautesten Sex“ den sie je hatte. „Vor langer Zeit ist ein Geist an meinem Bein hochgeklettert und hatte Sex mit mir in einem Apartment in Texas. Ich habe anfangs gedacht, es war mein Freund – doch der war es nicht. Smith sei darüber nicht verärgert gewesen. „Er hat mir nie weh getan sondern einfach nur unglaublichen Sex gegeben“ …

Lucy Liu

Actionheldin Lucy Liu gestand gegenüber Us Weekly, dass es zwischen ihr und einer spirituellen Seele schon mal heiß hergegangen sei. „Es war pures Vergnügen“, so die Schauspielerin. „Ich habe alles gespürt. Ich kam zum Höhepunkt. Und dann ist er davon geschwebt“, blickt Liu auf den Moment zurück, an dem sie mit einem Casper-Wesen intim geworden ist. Wie es dazu kam und ob der hotte Geist auch einen Namen hatte, behielt der „3 Engel für Charlie“-Star aber für sich.

Natasha Blasick

Die Schauspielerin kennt man vorwiegend aus dem ultra gruseligen Horrorstreifen „Paranormal Activitiy 2“. Doch wie es scheint, verfolgt Natashas Rolle sie bis ins Schlafzimmer. Denn in einem Interview mit Daily News verriet sie, dass sie ein Geist unsittlich berührt habe. Laut Blasick sei sie gerade im Bett gelegen, als sie plötzlich die Anwesenheit eines Geistes wahrnahm. „Ich konnte spüren, dass mich jemand berührte“, erinnert sie sich. Doch außer ihr war niemand anwesend. „Mein Körper wurde in verschiedene Richtungen gedrückt“, so die Schauspielerin.

Anstatt auszuflippen und vor Angst zu erstarren, hat sich Natasha dazu entschieden, es einfach geschehen zu lassen. „Ich habe beschlossen, zu entspannen und es war wirklich angenehm“, erzählt sie. Angeblich ist der Geist dann für eine zweite Zusammenkunft zurückgekehrt …