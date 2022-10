Haben wir wirklich nur ein Leben? Diese Frage beantworten einige Sternzeichen mit einem klaren Nein. Denn sie sind sich sicher: die waren schon einmal hier.

Diese drei Sternzeichen glauben an ein früheres Leben.

Waage

Waagen interessieren sich häufig für Esoterik und übernatürliche Erlebnisse. Da darf die Frage nach einem früheren Leben natürlich nicht fehlen. Denn die optimistischen Waagen wissen: es gibt mehr als nur eine Chance auf dieser Welt.

Egal ob als Tier, Royal oder Straßenmusiker: sie waren schon einmal hier – und versuchen intensiv herauszufinden, wer sie einmal waren. Dieses Wissen bring ihnen nämlich Ruhe – und gibt ihnen das Gefühl, einen Auftrag und ein klares Ziel zu haben.

Fische

Fische sind sehr spirituell. Das liegt vor allem an ihrer kreativen und emphatischen Seite. Denn für die Fische bedeutet der Glaube an ein Leben vor und nach dem Tod vor allem eines: Hoffnung! Hoffnung auf zweite Chancen, noch mehr Abenteuer und jede Menge Spaß. Da kann man doch eigentlich nur daran glauben, oder?

Für die Fische hat die Suche nach dem früheren Leben aber auch einen praktischen Grund. Denn wenn es ein Leben davor gab, gibt es doch auch bestimmt eines danach. Und bei diesem wollen sie sicherstellen, dass sie mit ihren Handlungen alles tun, um die besten Voraussetzungen zu haben.

Löwe

Dass ein so rationales Tierkreiszeichen wie die Löwen an ein früheres Leben glauben, ist für viele auf den ersten Blick vermutlich überraschend. Doch wer sich näher mit den Löwen beschäftigt, erkennt schnell, dass sie sehr an übernatürlichen Dingen interessiert sind.

Für sie gibt es dafür eine ganz klare Begründung: das kann noch nicht alles gewesen sein. Deshalb wollen die neugierigen Löwen so viel wie möglich über andere Zugänge zur Welt erfahren – und stoßen so schnell auf ihr früheres Leben. Eine Erfahrung, die vielen Löwen die Augen öffnet und einige Muster und Gewohnheiten in ihrem Alltag erklärt!