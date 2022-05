In einer Beziehung kommt früher oder später der Punkt, an dem man sämtliche Hemmungen verloren zu haben scheint und sich auch nicht mit Kritik zurückhält. So wie diese drei Sternzeichen, die ihren Partner oder ihre Partnerin am liebsten den ganzen Tag über kritisieren.

Ob ihr auch dazu neigt, lest ihr hier.

Widder

Dass der Widder ziemlich stur ist und nahezu keine anderen Meinungen außer der eigenen zulässt, ist bekannt. Doch gerade in Beziehungen kann dem Sternzeichen das ständige Kritisieren oft zum Verhängnis werden. Denn sobald der Partner oder die Partnerin etwas macht, was dem Widder ganz und gar nicht gefällt, geht es auch schon los! Mit Kritik wird hier definitiv nicht gespart. Schließlich weiß das Sternzeichen auch immer, was das Beste für alle ist. Zumindest denkt es das. Doch in Zukunft sollte sich der Widder vielleicht etwas mehr zügeln und einfach mal kurz in sich gehen, bevor er wieder etwas sagt, was den anderen womöglich verletzt.

Jungfrau

Personen mit dem Sternzeichen Jungfrau nehmen Organisation und Sauberkeit sehr wichtig. Manchmal vielleicht sogar wichtiger, als sie sollten. Denn dadurch, dass immer alles perfekt sein muss, ecken sie auch oft an. In einer Partnerschaft sieht das nicht anders aus. Das Sternzeichen hat nämlich nicht nur extrem hohe Ansprüche an sich selbst – sondern auch an den Partner oder die Partnerin. Für das Gegenüber ist es meistens unmöglich, die Jungfrau wirklich glücklich und zufrieden zu stimmen. Deshalb werden sie auch oft kritisiert. Auf Dauer kann das aber einfach nicht gut gehen – daher wäre es für die Jungfrau von Vorteil, einen Gang zurückzuschalten …

Schütze

Was Schützen besonders hassen? Wenn etwas nicht so läuft, wie sie es sich ausgemalt haben. Doch da sie nicht die einzigen Akteure in ihrem Leben sind und hin und wieder auch auf ungeplante Situationen treffen, kommt es relativ oft vor, dass das Sternzeichen in dieser Hinsicht enttäuscht ist. Die Folge: Schützen kritisieren dann alles und jeden. Und meistens lassen sie das auch an dem Partner oder der Partnerin aus. Wenn sie einmal in Fahrt sind, fällt es ihnen wirklich nicht schwer, etwas an dem anderen auszusetzen. Das führt dann natürlich häufig zu einem heftigen Streit. Vielleicht müssen Schützen einfach verstehen, dass das Leben hin und wieder andere Wege einschlägt, als die, die man sich vorgestellt hat.