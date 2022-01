Die ersten Tage im neuen Jahr sind schon angebrochen. Aus den vergangenen zwei Jahren haben wir gelernt, dass wir uns auf alles einstellen müssen. Wie wir wissen, kann sich alles auf einen Schlag ändern. Aber eines weiß uns nie zu enttäuschen: die Mode. Denn mit diesen drei Modetrends können wir 2022 auf jeden Fall rechnen.

Anhand von Suchanfragen hat Pinterest die Modetrends zusammengestellt, die im neuen Jahr mit Sicherheit ganz groß werden.

Diese Modetrends erwarten uns im neuen Jahr

Auf diese Trends dürfen wir uns laut Pinterest dieses Jahr auf jeden Fall freuen.

1. Dopamin Dressing

Die Winterdepression setzt ein und mit farblosen Outfits unterstreichen wir es nur? Das gehört von nun an der Vergangenheit an. Dieses Jahr heißt es weg mit den Neutrals – Wir wollen Farbe, Baby! Color Blocking hat sich schon diesen Herbst angekündigt und offenbar wird der Trend uns noch länger erhalten bleiben. Unsere gute Laune erkennt man nämlich nicht mehr nur an unserem Grinsen im Gesicht, sondern auch an den knalligen Farben, in die wir uns hüllen. Schließlich wollen wir unsere gute Laune mit anderen teilen und für die ein oder andere Dopamin-Ausschüttung sorgen.

Im Winter mit knalligen Mänteln kombiniert mit Schals in Kontrastfarben und im Sommer mit bunten Sommerkleidern und knalligen Plateau-Boots. Das Jahr der knalligen Farben kann kommen!

2. Das Schachbrett-Muster

Wer geglaubt hat, dass man das Schachbrett-Muster nur bei einer Schachpartie zu sehen bekommt, irrt. Dem Muster steht dieses Jahr nämlich Großes bevor. Es legte nämlich inzwischen schon eine winterliche Eröffnung in Form von kuscheligen und knöchellangen Mänteln vor. Das demonstriert uns hier die Influencerin Janka Polliani. Schwer hier noch einen modestrategischen Gegenschlag zu planen! Wir sind nämlich überzeugt und geben uns direkt geschlagen. Schachmatt, wie man so schön sagt.

Zum Glück funktioniert das Muster nicht nur großflächig auf Jacken und Mänteln, sondern auch auf Röcken, Cardigans und T-Shirts.

3. Gothic-Chic

Zum Dopamin Dressing soll laut Pinterest auch die Gegenbewegung durchstarten, und zwar mit einem Hauch Gothic-Chic. Outfits mit einer leicht düsteren Note kehren mit einem coolen und eleganten Twist wieder in die Modewelt ein. Mit schwarzem Tüll, schwarzem (Faux-)Leder, Korsagen und Maxi-Mänteln kommen in der nächsten Saison wieder die dunklen Details ans Tageslicht und versprechen uns gleichzeitig einen eleganten Flair. Die Fortsetzung von Matrix hat offenbar Spuren hinterlassen und hält nun in einer alltagstauglichen Art Einzug in die Modetrends 2022.