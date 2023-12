Einschlafen in nur wenigen Minuten? Das funktioniert! Zumindest, wenn man den zahlreichen Meinungen von Menschen auf Tiktok glaubt. Dabei helfen soll sogenanntes farbiges Rauschen, das im Netz gerade trendet. Auch bekannt unter White Noise, Brown Noise und weiteren Farben.

Wieso uns diese Geräusche beim Einschlafen, aber auch bei Konzentration und Entspannung helfen sollen, verraten wir euch hier.

White Noise & Co: So wiegt uns das farbige Rauschen in den Schlaf

Wir kennen es alle: Man wälzt sich gefühlt stundenlang im Bett hin und her und kann einfach nicht einschlafen. Je mehr man darüber nachdenkt, desto schlimmer wird es. Während einige auf Meditationen, Yoga und ätherische Öle schwören, versuchen andere mit bestimmten Geräuschen einzuschlafen. Etwa Meeresrauschen, Walgesänge, Regentropfen oder Kaminknistern.

Auch farbiges Rauschen setzt auf ausgewählte Geräusche. Doch im Gegensatz zu Wasserplätschern und Co ist dieses Rauschen nicht ganz so präsent. Stattdessen sollen bestimmte störende Frequenzen unterdrückt werden, wodurch man direkt in einen entspannten Zustand verfällt. Damit hilft farbiges Rauschen also nicht nur beim Einschlafen, sondern auch beim Relaxen oder Konzentrieren. Gerade auf Tiktok haben diese Geräusche daher einen enormen Hype ausgelöst. Unzählige User:innen schwören mittlerweile darauf.

Das bewirken die unterschiedlichen Geräusche

Das Rauschen ist, je nach Bedürfnisse, in unterschiedliche Farben eingeteilt und dient als angenehmes Hintergrundgeräusch. Das Besondere daran: Der Ton bleibt immer gleich und hilft uns dabei, schneller in einen meditativen Zustand zu gelangen. Grundsätzlich gilt aber, dass die unterschiedlichen Töne von jedem anders wahrgenommen werden. Manche finden braunes Rauschen perfekt zum Entspannen, andere wiederum brauchen höhere Töne, wie weißes Rauschen.

Wer möchte, kann sich die Sounds auf Youtube, Spotify oder bestimmten Apps anhören und eigene Playlists erstellen. Damit ihr wisst, welches Rauschen am besten für euch ist, findet ihr hier eine kleine Übersicht mit den verschiedenen Wirkungsweisen der Noises.

White Noise zum Einschlafen

Das sogenannte White Noise soll uns dabei helfen, Stress zu reduzieren und somit auch entspannter zu sein. Damit fällt es uns auch leichter, einzuschlafen und vor allem durchzuschlafen. Das weiße Rauschen erinnert an das Brummen eines Flugzeuges oder ein Auto während der Fahrt. So hört es sich an:

Blue Noise für Entspannung

Eine hochfrequente Version des White Noise ist das Blue Noise. Teilweise erinnert es an das Rauschen eines Radios, der keine Frequenz empfängt. Oder an Regentropfen, die auf den Asphalt prasseln. Auch dieses Rauschen soll beim Einschlafen helfen und für Entspannung sorgen. So klingt es:

Pink Noise für höhere Erinnerungsleistung

Wem das weiße Rauschen etwas zu stark ist, kann es mit Pink Noise probieren. Dieses ist etwas sanfter und reduziert hohe Frequenzen. Laut Forschern soll es nicht nur zur Entspannung beitragen, sondern auch dafür sorgen, dass sich die Erinnerungsleistung für den nächsten Tag verbessert, während man schläft. Zudem können dadurch Tiefschlafphasen verlängert werden, was wiederum für eine bessere Schlafqualität sorgt.

Brown Noise für Konzentration

Ein deutlich tieferes Rauschen bietet das Brown Noise. Viele assoziieren es mit dumpfem Donner und weit entfernten Wasserfällen. Dadurch, dass diese Frequenz sämtliche Nebengeräusche ausblendet, hilft es auch bei Konzentrationsschwierigkeiten und ist daher ein ideales Hintergrundgeräusch beim Lernen oder Arbeiten. Natürlich kann es auch als Einschlafhilfe dienen oder bei innerer Unruhe helfen. Hier könnt ihr das Geräusch anhören:

Green Noise zur Beruhigung

Wie die Farbe bereits erahnen lässt, soll grünes Rauschen an Klänge aus der Natur erinnern. Green Noise erinnert daher stark an Windböen, die man hört, wenn man sich etwa an der Spitze eines Berges befindet. Teilweise auch an Regen, Wasserfälle oder einen fließenden Bach. Das Geräusch ist tiefer frequentiert und hilft daher ebenfalls dabei, schneller einschlafen zu können oder sich in stressigen Phasen oder emotionalen Herausforderungen zu beruhigen. Hört selbst:

Purple Noise gegen Tinnitus

Lila Rauschen zählt ebenfalls zu den hochfrequentierten Geräuschen und kann daher sehr hilfreich bei einem Tinnitus sein. Es erinnert an Autos, die an einem vorbeifahren oder an Flugzeuge, die über einem fliegen. Laut Experten sorgt Purple Noise dafür, dass der anhaltende Ton im Ohr dadurch blockiert wird. Hier ein Beispiel: