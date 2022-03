Für Millie Bobby Brown waren die gestrigen BAFTA Awards ein ganz besonderer Abend. Denn es war das erste Mal, dass sie sich gemeinsam mit ihrem Freund Jake Bongiovi ganz offiziell auf einem roten Teppich zeigte.

Somit haben die beiden einen weiteren Couple-Milestone in Hollywood erreicht.

Red-Carpet-Debüt von Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

Schon im Juni 2021 brodelte die Gerüchteküche rund um eine Beziehung zwischen der Schauspielerin und Jon Bon Jovis Sohn. Ein paar Monate später machten die beiden ihre Beziehung dann über Social Media Insta-official. Und nun folgt der nächste offizielle Couple-Milestone. Denn am Sonntagabend gaben die „Stranger Things“-Darstellerin und ihr Freund ihr Red-Carpet-Debüt. Eine süße Premiere für das junge Paar auf dem roten Teppich der BAFTAs in London. Arm in Arm schlenderten sie nämlich super verliebt und happy an den Paparazzi vorbei. CUTE!

Die 18-Jährige war an dem Abend als eine der Moderatorinnen der Awards anwesend und begeisterte in einem Louis Vuitton Kleid aus schwarzem Samt und Spitze.

Überraschender Post zum 18. Geburtstag

Das verliebte Paar versorgt seine Fans regelmäßig mit genügend Couple-Content auf Instagram. Und die lieben es. Erst vor drei Wochen feierte Millie ihren 18. Geburtstag. Für ihre Fans ließen sich sie und Jake etwas ziemlich Ausgefallenes zu dem besonderen Ereignis einfallen. Denn sie verkleideten sich als Barbie und Ken. Ihre Fans waren ganz aus dem Häuschen.