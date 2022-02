Die SAG Awards 2022 sind der erste große Auftakt zu den Preisverleihungen dieses Jahr. Es gab natürlich viel zu feiern. Doch vor der Verleihung des bedeutsamen Film- und Fernsehpreises gab es auf dem Red Carpet in Santa Monica noch viel mehr zu sehen.

Auch an den Stars geht der Krieg in der Ukraine nicht vorbei, weshalb einige von ihnen mit Outfits und Accessoires in den Farben der ukrainischen Flagge ein Zeichen für Solidarität mit der Ukraine setzten.

Die schönsten Looks bei den SAG Awards 2022

Am Sonntagabend (27. Februar) wurden im kalifornischen Santa Monica die bedeutsamen Screen Actors Guild Awards verliehen. Doch bevor sich einige Stars ihre Preise abholten, durften sie zunächst über den roten Teppich schreiten. Und ihre abendlichen Roben waren auf jeden Fall ein Hingucker.

Farbenflut

Farbenfrohe Outfits durften wir schon bei den vergangenen Fashion Weeks beobachten. Und offenbar macht das gesamte Farbspektrum auch keinen Halt vor dem roten Teppich. Denn der war nur so mit Farbtupfern versetzt. Die „Belfast“-Darstellerin Catriona Balfe erschien in einem roten Kleid von Saint Laurent mit kantigen Schultern und elegantem tiefen V-Ausschnitt.

Bild: Frazer Harrison / Getty Images Entertainment

Kerry Washington begeisterte in einer gelben Robe der griechischen Designerin Celia Kritharioti mit ausladendem Rock und sorgte für einen richtigen Wow-Moment.

Bild: Frazer Harrison / Getty Images Entertainment

Back to Black

Der Red Carpet strotzte aber nicht nur vor Farbe. Einige Stars entschieden sich für Schwarz und seine elegante Zurückhaltung. Doch „Squid Game“-Star Jung Ho-Yeon in ihrem Kleid von Louis Vuitton und Cate Blanchett in einer fließenden dunklen Robe von Armani fielen trotzdem nicht weniger auf dem Red Carpet auf.

Bild: Frazer Harrison / Getty Images Entertainment

Bild: Frazer Harrison / Getty Images Entertainment

Schimmernde Anzüge

Während die einen in wunderschönen Roben auf dem Red Carpet zu sehen waren, entschieden sich andere Stars für den Klassiker: den Hosenanzug. Doch das nicht weniger modern inszeniert. Denn der silbern glitzernde Dior-Anzug von Jessica Chastain ist ein wahrer Blickfang.

Keine Überraschung: Auch Jared Leto weiß sich auf dem Red Carpet zu präsentieren. In einem hellblauen Satin-Anzug von Gucci kombiniert mit roter Schleife hat auch der „House of Gucci“-Star den ein oder anderen Blick auf sich gezogen.

Bild: Emma McIntyre / Getty Images Entertainment

Gelb und Blau auf dem Red Carpet

Neben emotionalen Reden während der Preisverleihung setzten einige Stars auch ein Zeichen gegen die russische Offensive gegen die Ukraine auf dem roten Teppich. Mit Outfits und Accessoires in den Farben der ukrainischen Flagge Gelb und Blau solidarisierten sich unter anderem Michael Douglas und Schauspielerin Greta Lee in einem Outfit von Marc Jacobs mit der Ukraine und zollten so ihren Tribut.