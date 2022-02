Was uns natürlich alle brennend interessiert: Welche Veränderung hält 2022 wohl für uns bereit? Klar, wir alle verändern uns mit der Zeit. Welche Sternzeichen sich 2022 aber auf eine besonders große Umstellung gefasst machen können, verraten wir hier.

Für diese Tierkreiszeichen wird am Ende des Jahres nichts mehr so sein, wie es war:

Schütze

Das Jahr 2021 war für viele Schützen eine ziemlich große Herausforderung. Nicht nur wegen der Pandemie, auch in vielen zwischenmenschlichen Beziehungen gab es Aufs und Abs. 2022 wird aber alles besser! Ob ein heißes Date oder ein vielversprechender Flirt in der Arbeit – das Liebeslieben der Single-Schützen kommt wieder in Schwung. Und auch Schützen in einer Beziehung erleben endlich wieder die lang vermisste Romantik. 2022 dreht sich bei dem Feuerzeichen alles um zwischenmenschliche Verbindungen. Diese ermöglichen dem Schützen völlig neue Perspektiven.

Fische

Auch bei den Fischen wird sich einiges ändern – vor allem in Sachen Familie. Selbst, wenn bei den Sternen noch Uneinigkeit herrscht, was genau die Fische erwartet, kann dieses Sternzeichen wohl mit Nachwuchs rechnen. Vielleicht ist endlich der Zeitpunkt gekommen, an dem eine Familiengründung richtig erscheint. Oder ein Haustier wirbelt den Alltag 2022 mal so richtig auf. Fest steht: Der Alltag der Fische wird sich ordentlich verändern! Klar, Veränderung bedeutet meist auch Herausforderung – aber Fische kommen sehr gut damit klar und es steht ihnen ein positives Jahr bevor.

Stier

Der Stier ist im Moment überhaupt nicht zufrieden mit seiner Situation. Doch bisher fühlte er sich machtlos, irgendetwas daran zu ändern. Mit dem Frühlingsanfang erwacht aber auch wieder die Kämpfernatur des Sternzeichens und er fängt wieder an, seine Ziele zu verfolgen. Vor allem beruflich verändert sich im Jahr 2022 deshalb viel für den Stier – und das ganz klar im positiven Sinne. Steht vielleicht sogar schon sehr bald eine Beförderung an? Der beste Rat an das Erdzeichen lautet nun: Einfach nicht zurückblicken!