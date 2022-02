Der plötzliche Tod von Bob Saget hat viele Fans geschockt. Jetzt gibt es Klarheit über die genaue Todesursache. Der Schauspieler starb an den Folgen einer Kopfverletzung.

Der Komiker dürfte sich demnach zuvor den Kopf gestoßen haben.

Bob Sagets Todesursache ist geklärt

Die Nachricht sorgte weltweit für Trauer: Etwa ein Monat ist es nun her, dass der Komiker und Schauspieler Bob Saget tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden wurde. Dabei war er bester Gesundheit, trat auf, schrieb noch mit seiner Tochter SMS.

Nun hat die Familie des US-Schauspielers die Ursache für den Tod bekanntgegeben. Demnach starb der Schauspieler an einer Kopfverletzung. So zitiert People die Familie: „Die Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass Bob an den Folgen eine Schädel-Hirn-Traumas gestorben ist“.

„Jetzt, da wir die endgültigen Ergebnisse aus den Ermittlungen der Behörden haben, hielten wir es nur für angemessen, dass die Fans diese direkt von uns hören.“, heißt es in der Mitteilung der Angehörigen.

Versehentlich den Kopf gestoßen

Laut des Berichts hatte sich der Schauspieler versehentlich am Kopf gestoßen, das aber nicht weiter beachtet und sich dann zum Schlafen hingelegt. Es habe keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gegeben. Zudem gäbe es laut Rechtsmedizin auch keinerlei Hinweise, die auf ein Verbrechen hindeuten.

„Während wir weiterhin gemeinsam trauern, bitten wir alle, sich an die Liebe und das Lachen zu erinnern, das Bob in diese Welt gebracht hat“, heißt es in dem emotionalen Statement seiner Hinterbliebenen weiter. Er habe seinem Umfeld stets vermittelt, freundlich zu sein, und Probleme mit Lachen und Umarmungen aus dem Weg zu schaffen.

Der Komiker war seit 2018 mit der Produzentin Kelly Rizzo verheiratet. Aus erster Ehe hatte er drei erwachsene Töchter. Saget, bekannt vor allem für seine Rolle in der beliebten Sitcom „Full House“, war am 9. Jänner tot in einem Hotelzimmer in Orlando entdeckt worden. Der Standup-Comedian war gerade in Florida auf einer Bühnentour unterwegs. Er wurde 65 Jahre alt.