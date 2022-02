Familie, Freunde und Follower stehen unter Schock. Der US-amerikanische YouTuber Josh Neuman und der belgische Reiseblogger Nicola Bellavia sind tot. Sie kamen bei einem tragischen Flugzeugabsturz in Island ums Leben.

Aus bisher noch ungeklärten Gründen crashte die Maschine in einen See.

Zwei Influencer kamen bei Flugzeug-Absturz ums Leben

Traurige Nachrichten aus der YouTube-Welt: Beim Absturz eines Kleinflugzeuges sind zwei Influencer ums Leben gekommen. Bei dem Unglück vergangene Woche starben der erst 22-jährige US-amerikanische YouTuber Josh Neuman und der 32-jährige belgische Reiseblogger Nicola Bellavia, wie isländische Medien übereinstimmend berichteten. Auch ein 27-jähriger Niederländer sowie der 49-jährige isländische Pilot überlebten den Crash nicht.

Das Flugzeug, eine Cessna C172, war am Donnerstag in Reykjavik gestartet und wurde am Tag darauf auf dem Grund des Thingvallavatn-Sees östlich der isländischen Hauptstadt gefunden. Die Leichen entdeckten Suchmannschaften jedoch erst am Sonntagabend mithilfe eines ferngesteuerten Mini-U-Boots.

Die Polizei geht davon aus, dass die Passagiere die Maschine nach dem Aufprall auf dem fast gefrorenen Wasser noch verlassen konnten. Darauf deuten die rund 300 Meter vom Flugzeug entfernt gefundenen Leichen hin. Fast 1000 Menschen seien an den Rettungsarbeiten nahe des bei Touristen beliebten Thingvellir-Nationalparks beteiligt gewesen.

Josh Neuman wurde bereits mit 12 Jahren Youtuber

Bei seinen Followern war Josh Neuman unfassbar beliebt. Mit seinen kurzen Filmen erreichte der Internetstar rund 1,2 Millionen Abonnenten. Seine YouTube-Karriere begann Josh schon im Alter von 12 Jahren. Seine ersten Videos drehte er mit der Kamera seines Vaters. Auf seinem YouTube-Kanal hatte er überwiegend seine große Leidenschaft für das Skateboarden festgehalten.

Auf Instagram zeigten sich seine Eltern und sein Bruder zutiefst bestürzt über die Tragödie: „Wir sind erschüttert, euch mitteilen zu müssen, dass unser Sohn, Daniels Bruder Josh Neuman, uns plötzlich verlassen hat.“ In ihrem Statement zollten sie Josh aber auch ihren Tribut: „In seinen 22 Jahren auf dieser Erde hat Josh nicht nur gelebt, er war das Leben und er hat jeden Tag voll ausgeschöpft und war dabei zu allen freundlich.“

Zudem schrieben sie, dass Josh offenbar gestorben ist, während er das getan hat, was er liebt: „Er hatte gerade die Nordlichter in Island entdeckt und gesagt: ‚Das ist der glücklichste Tag meines Lebens‘.“ Dazu stellten sie ein Video online, auf dem Joshs Worte zu hören und die Polarlichter zu sehen sind.

Belgische Reiseblogger Nicola Bellavia

Der ebenfalls verunglückte Influencer Nicola Bellavia war hauptsächlich für seine atemberaubenden Travel-Videos auf Instagram und YouTube bekannt. Seine Clips wurden rund 300.000 Mal aufgerufen. Er selbst beschrieb sich auf seinem Kanal als „Reisender, Abenteurer und Geschichtenerzähler“.

Auf Instagram veröffentlichte seine Familie einen emotionalen Post zu dem plötzlichen Tod – beginnend mit den Worten: „Eine freie Seele“. Es folgt ein Zitat des Reisebloggers: „Ehrlich gesagt, war dieses Jahr eines der besten meines Lebens. Ich habe viele schöne Seelen auf der ganzen Welt getroffen, mehr Abenteuer erlebt als je zuvor und konnte mir Zeit nehmen, mich mit den Elementen zu verbinden, um inneren Frieden zu spüren.“