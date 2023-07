Wir entschuldigen uns schon vorab: das Video von Christina Phillip könnte euch eine neue Angst im Leben verschaffen. Denn die Frau hat ein Video online gestellt, in dem sie auf der Toilette von einer Schlange überrascht wird.

Wer Angst vor Schlangen hat, sollte spätestens jetzt wohl wegschauen!

Frau findet Schlange in ihrer Kloschüssel

Könnt ihr euch noch an den „Schlangensommer“ 2021 erinnern? Ihr wisst schon, jene Phase, in der viel zu oft Geschichten von Schlangen in Bädern, WCs und Wohnungen bekannt wurden. Geschichten, die wohl einigen von uns ziemliche Angst gemacht haben. Der Blick in die WC-Schüssel war deshalb für viele wohl keine Seltenheit. Man wollte schließlich sichergehen, dass sich keine Schlange in die eigenen vier Wände verirrt hat.

Dass der Blick ins Klo vermutlich wirklich gar keine so schlechte Idee ist, zeigt jetzt aber ein Video von Christina Phillip. Sie teilt auf TikTok ein Erlebnis, an das sie bestimmt noch lange denken wird. Das Video, das sie auf der Plattform hochlädt, zeigt ihr Badezimmer mit WC; Christina geht näher zur Kloschüssel und zeigt eine gigantische Schlange, die darin ganz entspannt liegt. Gar nicht entspannt ist allerdings die junge Frau. Denn im Hintergrund des Videos hört man sie wieder und wieder schreien: „Ich habe gerade gepinkelt! Oh mein Gott! Schau, wie groß sie ist!“. Es klingt fast so, als wäre die Frau komplett überfordert und hätte schon so einige Tränen vergossen, seit sie erkannt hat, dass sie auf eine gigantische Schlange gepinkelt hat.

„Das ist buchstäblich meine größte Angst“

Doch einen positiven Aspekt hatte die Story: Christina ging mit ihrem Video viral. Mehr als elf Millionen Views hat ihre Reaktion auf die Schlange mittlerweile. Und in den Kommentaren zum Video teilen viele die Panik der Frau. „Das ist buchstäblich meine größte Angst“, schreibt etwa ein User. „Neue Angst freigeschaltet“, betont währenddessen eine andere Userin. Viele erklären außerdem, dass genau so eine Situation der Grund ist, warum sie wirklich IMMER vorab einen Blick in die Kloschüssel werfen. Angesichts der Tatsache, wie überraschend der tierische Besuch für die Frau kam, schließt eine Userin: „Ich denke, dass das eine ziemlich ruhige Reaktion war, wenn man die Umstände bedenkt.“

Übrigens: recht viel mehr ist weder über die Frau noch über den Vorfall bekannt. Manche User:innen fragen sich deshalb auch, ob das Video denn wirklich echt ist. „Ist das real?“, schreibt etwa ein User. Auch die Frage, was genau denn NACH dieser Begegnung passiert ist, bleibt bisher ungeklärt? Hat sich Christina etwa selbst um die Schlange gekümmert? Die Polizei gerufen? Das Haus schreiend verlassen? War die Schlange denn überhaupt gefährlich? Fragen, die die junge Frau bisher noch nicht geklärt hat. Sie postete bisher nur ein Foto, das zeigt, dass die Schlange gefangen genommen wurde. Auf dem Bild sieht man auch, wie groß die Schlange ist. Denn eine offensichtlich immer noch geschockte Christina steht auf dem Bild neben der ausgestreckt gehaltenen Schlange.

Bereits Fälle in der Vergangenheit

So ein überraschender Schlangen-Besuch in der WC-Muschel kann übrigens auch deutlich gefährlicher ausgehen. Das zeigt ein Fall aus dem Jahr 2020. In Thailand wurde ein Junge damals von einer 1,20 Meter langen Schlange überrascht, die sich ihren Weg durch die WC-Rohre bahnte und dem Jungen in den Penis biss, als dieser gerade sein Geschäft verrichtete.

Der 18-Jährige musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden und mit drei Stichen am Penis genäht werden. Die Schlange wurde später gefangen und in der Wildnis ausgesetzt.