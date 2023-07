An alle, die den Film „Barbie“ bereits im Kino gesehen haben: Wie zufrieden seid ihr mit Ryan Gosling als Ken? Noch Luft noch oben? Im Netz sorgt nun jedenfalls ein bekannter Schauspieler für jede Menge Aufmerksamkeit, der liebend gern in die Rolle des Kens geschlüpft wäre, aber letztendlich nicht gecastet wurde. Und dabei sieht er der Figur quasi zum Verwechseln ähnlich!

Hint: Es handelt sich dabei um einen Star aus der beliebten „Harry Potter“-Filmreihe.

Dieser „Harry Potter“-Star ärgert sich, weil er nicht für „Barbie“ gecastet wurde

Na, habt ihr euch am Wochenende auch den Film „Barbie“ im Kino angesehen? Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls gar nicht so gering, da der Film von Regisseurin Greta Gerwig am ersten Wochenende direkt mehrere Bestmarken geknackt hat. In den USA zum Beispiel hat die Komödie Medienberichten zufolge sogar den besten Kino-Start des Jahres hingelegt. Regisseurin Greta Gerwig hat damit auch den besten Start eines von einer Frau verantworteten Films überhaupt gelandet, wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtet. Fest steht: der Film ist gerade in aller Munde. Mitunter auch wegen seiner hochkarätigen Besetzung.

Margot Robbie verzaubert in dem Film in ihrer Rolle als ikonische Puppe. Aber auch Ryan Gosling als Ken ist definitiv ein Highlight des Films. Und wer den Film bereits gesehen hat, weiß: im „Barbie“-Film gibt es nicht nur einen Ken, sondern gleich eine Vielzahl von bekannten Schauspielern, die die ikonische Puppe zum Leben erwecken. So schlüpfen neben Ryan Gosling, unter anderem auch Scott Evans, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir, John Cena und Simu Liu in die Rolle des bekannten Spielzeug-Partners. Ganz schön viele Kens. Doch offenbar nicht genug. Denn ein Schauspieler beschwert sich jetzt, dass nicht er für die Rolle als Barbies Freund gecastet wurde.

Tom Felton hätte sich als Ken in „Barbie“ gesehen

Die Rede ist von einem „Harry Potter“-Star der dem stereotypischen Ken tatsächlich zum Verwechseln ähnlich sieht. Okay, besser gesagt, er SAH ihm einmal zum Verwechseln ähnlich. Auf Instagram postete unser Lieblingsantagonist der Filmreihe, Tom Felton, jetzt einen neuen Beitrag, in dem er auf die Ähnlichkeiten zwischen dem jungen Slytherin und Barbies Traumprinzen aufmerksam macht. Dazu teilte Tom zwei Fotos – eines von sich selbst als Draco in „Der Gefangene von Askaban“ und eines von Ryan Gosling als Ken in „Barbie“.

Zu dem Beitrag schreibt er: „Ich bin ganz schön sauer, dass sich nie zurückgerufen wurde.“ Der britische Schauspieler spielt damit auf sogenannte „Callbacks“ an. Im Grunde ist das „Callback“ eine zweite Stufe des Castings für die Besetzung eines Films. Ob sich der ehemalige „Harry Potter“-Star tatsächlich für die Ken-Rolle beworben hat, ist fraglich. Wahrscheinlich handelt es sich dabei eher um einen kleinen Gag des Schauspielers. Aber fest steht: Gewisse Ähnlichkeiten sind nicht zu übersehen.

Netz feiert Tom Felton als Ken

Das Posting verzeichnet bereits über eine Millionen Like und bringt seine Fans zum schmunzeln. Ein User kommentiert zum Beispiel: „Draco = Kenergy, mehr muss man dazu nicht sagen“. Ein anderer Instagram-Nutzer schreibt: „Draco in seiner Barbie-Ära … lieb ich!“

Aber nicht nur seine Fans kommentieren fleißig, auch die Köpfe hinter dem „Barbie“-Meisterwerk haben sich zu Wort gemeldet. Auch sie scheinen von dem Gedanken ganz angetan zu sein. Zumindest heißt es seitens des offiziellen Instagram-Accounts des Films: „Slyther-Ken hat einen schönen Klang.“ Also wer weiß: Vielleicht gibt es ja in einer möglichen „Barbie“-Fortsetzung die Möglichkeit für Tom, noch in die Rolle des ikonischen Beachboys zu schlüpfen. Die Weichen sind jedenfalls schon mal gestellt.