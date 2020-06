Es gibt Sternzeichen, die richtig gut darin sind andere zu manipulieren und Intrigen zu spinnen. Sei es, um sich an jemandem zu rächen oder, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Sie neigen einfach dazu, intrigant zu sein.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen sind unberechenbar.

Krebs

Dem Krebs ist es unglaublich wichtig, gemocht zu werden. Nichts geht über seine Familie und seine Liebsten. Doch wenn es darum geht, beliebt zu bleiben, geht der Krebs manchmal über Leichen und spielt Freunde und Verwandte sogar gegeneinander aus. Er neigt nämlich dazu, ziemlich besitzergreifend zu sein und dann kann es schonmal vorkommen, dass es mit ihm durchgeht und er richtig intrigant wird.

Widder

Ähnlich ist es beim Widder. Um seine Ziele zu erreichen und das umzusetzen, was er sich vorgenommen hat, schreckt er vor Intrigen nicht zurück. Rücksicht auf andere nehmen? Das kennt dieses Sternzeichen nicht. Vor allem wenn es um seine Karriere geht, hat der Widder nur seine eigenen Ziele vor Augen und sieht sich stets an erster Stelle. Dafür legt er sich auch mit seinen Kollegen an und sticht sie oftmals mit seiner intriganten Art aus.

Skorpion

Der Skorpion ist wohl das unberechenbarste unter den Sternzeichen. Vor allem dann, wenn er verletzt wird, kennt er kein Halten mehr. Doch anstatt Probleme direkt anzusprechen und die Person damit zu konfrontieren, übt er durch Intrigen Rache. Er plant seinen Rache-Feldzug bis ins kleinste Detail und überlegt sich ganz genau, wie er es jemandem zurückzahlen kann. Beim Skorpion ist Vorsicht geboten, denn er ist unberechenbar.