Mit jemandem reden, der gut zuhört, ist etwas Wunderschönes. Besonders, wenn man eine schwere Zeit durchmacht. Und wer kann die eigenen Probleme schon besser verstehen, als man selbst? Das ist zumindest das Motto von diesen vier Sternzeichen.

Auch wenn Selbstgespräche auf Außenstehende vielleicht komisch wirken, sind sie etwas ganz normales und können sogar die Intelligenz und Kreativität fördern. Vielleicht reden diese vier Sternzeichen deswegen gerne mit sich selbst:

Löwe

Der Löwe steht gerne im Mittelpunkt. Er ist die Eitelkeit in Person. Am wohlsten fühlt er sich, wenn alle Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist. Dabei ist er auch der geborene Anführer. Doch sein Ehrgeiz kann das Sternzeichen auch ganz schön stressen. Hin und wieder genießt er deshalb gerne Zeit für sich. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass er sich in Selbstgesprächen verliert. Denn wer kann sein komplexes Genie besser verstehen, als er selbst? Eben niemand!

Stier

Der Stier ist ein besonnenes, ausgeglichenes Sternzeichen. Doch diese Eigenschaften kommen nicht von irgendwo. Arbeitet der Stier an einem Projekt, geht er sehr behutsam und bedacht vor. In Selbstgesprächen klärt er alle möglichen Wege ab und entscheidet sich für den sinnvollsten. Das ist eine wahre Superkraft. Denn sein gewissenhaftes, gelassenes Gemüt verhilft dem Sternzeichen oftmals zu großen Erfolgen.

Zwillinge

Zwillinge sind sehr gesprächig, aber auch extrem verkopft. Diese Mischung führt dazu, dass sie oftmals laut nachdenken, auch wenn sie alleine sind. Ob im Stau oder beim Einkaufen im Supermarkt. Schon oft wurde der Zwilling bei einer Unterhaltung mit sich selbst ertappt. Das macht dem Sternzeichen aber gar nichts. Immerhin sind Selbstgespräche nichts, für das man sich schämen müsste.

Widder

Widder sind wahre Konversationsmeister. Sie finden immer anregende Gesprächsthemen, auch wenn niemand da ist, der sie hören könnte. Das Sternzeichen murmelt gerne mal vor sich hin. Und wenn er gerade nichts zu sagen hat, dann singt sich der Widder ab und zu auch mal ein kleines Ständchen.