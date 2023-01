Es gibt mal wieder einen viralen Trend aus dem Hause TikTok, der wirklich ziemlich logisch klingt. Die Rede ist von Thursday Night Routines und wenn ihr uns fragt, sollten wir alle sofort damit beginnen. Denn im Grunde ist das auch die beste Ausrede, um einfach jeden Donnerstagabend busy zu sein. Sorry, not sorry!

Was hinter der Beauty-Routine steckt, verraten wir euch hier.

Thursday Night Routine: An diesem Wochentag geht es nur um euch

Ihr braucht hin und wieder gute Ausreden, um einen Abend ganz für euch zu haben? Say no more, wir haben den perfekten Grund für euch, warum ab sofort JEDER Donnerstagabend euch ganz alleine gehört. Alles, was ihr dazu braucht, ist eine Liste mit all euren liebsten Beauty-Routinen, die ihr super gerne die ganze Woche über anwenden würdet, dafür aber einfach keine Zeit bleibt. Das gehört hiermit der Vergangenheit an! Denn auf TikTok feiern gerade alle die sogenannten „Thursday Night Routines“. An diesem Abend konzentriert ihr euch nur auf euch selbst und eure Bedürfnisse.

Und damit meinen wir, dass ihr alle großen Beauty-To-Dos, die euch einfallen, an diesem einen Abend angeht. Klingt auf den ersten Blick vielleicht etwa too much, ist es aber nicht, vertraut uns. Denn im Grunde heißt es nichts anderes, als dass ihr euch in Sachen Beauty-Treatments wie Gesichtsmasken, Haarmasken, Eyepatches und Co, so RICHTIG austoben könnt. Nehmt euch ruhig ein paar Stunden Zeit und klatscht euch einfach alles auf den Körper, was euch happy macht – inklusive Selftanner, wenn nötig. In der Zwischenzeit gönnt ihr euch ein herrliches Entspannungsbad oder eine ausgiebige Dusche und – wer möchte – packt noch eine All-Over-Rasur dazu. Fällt euch sonst noch etwas ein? Go for it!

Damit habt ihr gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen:

Ihr seid tiefenentspannt

Ihr habt eine gute Ausrede, um das Haus Donnerstagabend nie wieder zu verlassen

Ihr seid perfekt auf das Wochenende vorbereitet

TikTokerinnen verraten ihre persönlichen Tipps

Eine bekannte TikTokerin, Alexa Timmermann, gibt in einem Clip auch gleich noch Inspo, was man noch alles in seine Thursday Night Routine aufnehmen könnte. „Ich beginne im Gym und powere mich richtig aus, dann komme ich nach Haue und zaubere mir ein fabelhaftes Dinner. Danach geht’s ab in die Dusche“, so Alexa. Und dort haut sie dann so richtig auf die Kacke: Detox-Shampoo, Haarmaske, Body Scrub und Rasur. „Nach der Dusche beginnt eine 25-Steps-und-mehr-Skincare-Routine“. Nach einem guten Self Tan sollte man dann um 21:30 im Bett liegen und ein paar Kapitel seines aktuellen Buches lesen, um spätestens 22:30 wird dann geschlafen.

Zugegeben: Das klingt wirklich sehr ambitioniert, vor allem, wenn man um 22:30 bereits schlafen soll. Aber einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Das Video scheint jedenfalls gut anzukommen, denn einige Userinnen kommentieren, dass sich alleine nur durch das Zusehen super relaxed fühlen.

Eine weitere TikTokern, Krista Cannady, hat noch ein paar weitere Schritte zu ihrer Thursday Night Routine hinzugefügt. Etwa das Bleachen von Zähnen, das Entfernen sämtlicher Gesichtshärchen und das Färben ihrer Augenbrauen.

P.S.: Diese Routinen sollen natürlich nur als kleine Inspirationen dienen und euch vielleicht dabei supporten, den Donnerstagabend entspannt zu gestalten. Denn wie heißt es so schön: Alles kann, nichts muss.