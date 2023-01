Dieses It-Piece ist einfach nicht mehr aus unserem Kleiderschrank wegzudenken: Die Oversize-Bluse kommt zurzeit in allen Varianten und Farben daher und ist DER Fashiontrend 2023. Der Allrounder lässt sich sowas von vielseitig stylen und ist deshalb zu unserem absoluten Lieblingsteil geworden!

Wir zeigen euch fünf Looks, wie ihr die Oversize-Bluse stylen könnt.

Oversize-Bluse: 5 Looks zum Nachstylen

Egal ob als Kleid, sportlich um die Hüfte gebunden oder lässig zur Mom-Jeans kombiniert – eine Oversize-Bluse macht einfach immer etwas her und gehört deshalb sowas von fix in unseren Kleiderschrank! Ihr wisst nicht so recht, wie ihr das Teil am besten stylt? Kein Problem, wir haben jede Menge Fashion-Inspo für euch!

1. Als Kleid

Eine schwarze Oversize-Bluse mit Overknee-Boots, einer eleganten Strumpfhose und dezenten Accessoires kombiniert ist DER Party-Look schlechthin. Egal ob am Dancefloor oder beim schicken Dinner mit den BFFs – mit diesem Style kannst du garantiert nichts falsch machen! Großer Pluspunkt: Das Outfit ist sowas von gemütlich. Für mehr Pepp: Zu einer auffälligen Tasche greifen.

2. Mit Mom-Jeans

Einer unserer absoluten Lieblings-Looks: Die lässige Mom-Jeans in Kombi mit einer weißen Oversize-Bluse. Dieses Outfit ist ein echter Allrounder und lässt sich sowohl sportlich als auch elegant tragen. Morgens mit Sneakern ins Büro und abends mit Boots mit Absatz zu einer Runde After-Work-Drinks mit den BFFs! Accessoires wie Haarreifen und schlichte Hoops runden den Look ab. Mit einer schlichten Clutch unterm Arm, die tagsüber lässig als Crossbody Bag getragen wird, verwandelst du das Outfit von casual zu Party! Perfekt für Tage, an denen man absolut keinen Plan hat, was man anziehen soll.

3. Als Weste

Auch offen getragen macht eine Oversize-Bluse so einiges her! Beige Widefit-Stoffhosen mit einem engen Top oder Crop-Top kombinieren und ein weißes Hemd lässig drüberziehen – das Outfit mit Chunky Boots und kleiner Schultertasche abrunden. Roter Lippenstift sorgt für den absoluten Hingucker!

4. Mit Oversize-Pulli

Oversize mit Oversize – lieben wir! Eine weite weiße Bluse unter einem auffälligen Wollpulli in knalligen Farben kombiniert ist DER Fashiontrend schlechthin. Mit kniehohen Stiefeln und engen Leggings kombiniert, wirkt die Oberteile gleich noch stylischer. Wer’s gerne sportlich mag, greift zu einer schlichten Crossbody-Bag mit breitem Gurt. Kleine Hoops verleihen dem cozy Look den letzten Schliff.

5. Um die Hüfte

Wer sagt, dass man die Bluse überhaupt anziehen muss? Auch lässig um die Hüften getragen, ist das Trend-Piece perfekt in Szene gesetzt. Unser Styling-Tipp: Maxi-Kleid mit Chunky-Boots und Oversize Shopper kombinieren. Der Allover-Black-Look bekommt mit einem karierten Hemd, das ihr mit den Ärmeln um die Taille bindet, ein Upgrade. Eine schlichte goldene Kette und rote Fingernägel machen das Outfit perfekt!