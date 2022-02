Wie wir wissen, liebt David Beckham gutes Essen. Und auch Sohn Brooklyn ist ein echter Foodie – er hat sogar eine eigene Koch-Show. Doch Victoria Beckham teilt diese Leidenschaft offenbar nicht mit ihrer Family. Denn wie er nun verrät, isst sie seit 25 Jahren das gleiche Gericht.

Nur ein einziges Mal machte sie eine Ausnahme.

David Beckham plaudert über Victorias Essgewohnheiten

In einem Interview verrät der Fußballstar nun, wie es um die Essgewohnheiten seiner Liebsten steht. Er selbst liebe nämlich gutes Essen. Doch leider kann er diese Leidenschaft einfach nicht mit seiner Frau teilen. Denn die isst seit 25 Jahren das gleiche Gericht. „Ich werde sehr emotional, wenn es um Essen und Wein geht. Wenn ich etwas Großartiges esse, möchte ich, dass es jeder probiert“, erklärte der britische Fußballer in dem Podcast mit River Cafe Table 4. Aber bedauerlicherweise sei er mit jemandem verheiratet, der seit geschlagenen 25 Jahren nur noch gegrillten Fisch mit gedünstetem Gemüse zu sich nehme.

Victoria machte nur eine einzige Ausnahme

Nur ein einziges Mal habe er mit Victoria vom selben Teller gegessen. Dieser „erstaunliche“ Vorfall soll sogar einer seiner Lieblingserinnerungen mit dem ehemaligen „Spice Girl“ sein. „Das einzige Mal, dass sie etwas geteilt hat, was auf meinem Teller war, war, als sie mit Harper schwanger war, und das war großartig„, so Beckham. „Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich weiß, dass sie es seitdem nicht mehr gegessen hat.“

Schon in einem früheren Interview hatte Victoria Einblicke in ihre Essgewohnheiten gegeben. Dort sagte sie, dass sie nichts isst, das in Öl, Butter oder Soßen gekocht wurde. Auch auf rotes Fleisch und Milchprodukte verzichtet sie. Wenn sie nervlich am Ende sei, esse sie ein Stück Vollkorntoast mit Salz. Nur zum Geburtstag gönnt sie sich Kuchen – der muss allerdings mit Obst bestückt sein.