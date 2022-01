Für Brooklyn Beckham und Nicola Peltz läuten noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken. Und auch für die Zeit danach soll sich das junge Paar schon Gedanken gemacht haben. Insider behaupten jetzt, dass der Beckham-Sohn seine Flitterwochen unbedingt im Weltall verbringen möchte.

An Geld mangelt es dem Bald-Ehepaar jedenfalls nicht.

Brooklyn Beckham will mit Nicola ins All fliegen

Wenn man schon so ziemlich überall gewesen ist, Geld keine Rolle spielt und man seine Liebste mit ganz besonderen Flitterwochen überraschen will, bleibt eigentlich nur das Weltall! Diesen Gedanken hatte wohl auch Brooklyn Beckham. Im April 2022 steht die Hochzeit mit Nicola Peltz an – und die Hochzeitsreise soll wirklich alles übertreffen. Eine Quelle verriet der Zeitung The Mirror, dass das superreiche Promi-Paar tatsächlich mit der Idee liebäugelt, ins All zu fliegen. Möglich wäre es auf jeden Fall. „Zwischen seiner Familie und Nicolas ist es einfach, sie auf Richard Bransons ersten VIP-Weltraumflug zu bekommen. Die Kosten wären ein Tropfen auf den heißen Stein“, so der Insider.

Die Planung nimmt immer mehr an Form an: „Ihre reichen Freunde sprechen darüber, einen Club zu gründen, um das Geschenk zu finanzieren. Sie denken, dass die Präsentation einer der Höhepunkte des Hochzeitstages sein wird“, so die Quelle weiter. Nicolas Vater, der Öl-Tycoon Nelson Peltz, soll einen „einfachen Zugang“ zu Virgin-Gründer Sir Richard Branson haben. Denn im Club der Superreichen kennt man sich eben…

Obendrauf soll es für den Beckham-Spross noch eine brandneue Kodak-Kameraausrüstung geben. Wie sonst könnte der leidenschaftliche Fotograf seine außergewöhnliche Reise mit Nicola Peltz festhalten?!

Das sind die Details zur Hochzeit

Was wir jetzt schon wissen ist, dass Nicola, die zukünftige Braut, nicht in einer Kreation von ihrer Schwiegermutter Victoria Beckham zum Traualtar schreiten wird. Stattdessen soll die 27-Jährige eine edle Designer-Robe von Valentino tragen. Auch ihr Verlobter, Brooklyn, wird von dem Luxuslabel eingekleidet.

Die starbesetzte Gästeliste führen – neben den berühmten Eltern von Brooklyn – Supermodel Gigi Hadid sowie Nicole Richie an. Ob Brooklyns Pate Elton John an der Zeremonie teilnehmen wird, ist noch ungewiss. Denn am selben Tag sollte er eigentlich ein Konzert im Zuge seiner Tour geben. Aber weiß, vielleicht ist der Weltstar ja auch ein Überraschungsgast! Für Stimmung auf der Feier wird jedenfalls Snoop Dog sorgen. Denn der US-Rapper soll alle mit einem Auftritt als Party-DJ begeistern.

Snoop Dog ist Freund von Brooklyn Beckham

Der Sunday Mirror erzählte Snoop: „David ist jetzt seit über zehn Jahren mein Freund und ich bin eng mit seiner Familie befreundet. Brooklyns Hochzeit wird ein großes Event und mein Geschenk an ihn und seine zukünftige Frau ist, dass ich an ihrem großen Tag für sie auflegen werde. Nichts wird die Party nach dem ersten Tanz so in Schwung bringen wie ein Set von Snoop… die Tanzfläche wird brennen!“

Alle Gäste müssen sich jedoch an eine sehr strenge Vorschrift halten: Fotos und Videos des Abends dürfen unter keinen Umständen auf Social Media geteilt werden. So soll die Privatsphäre des jungen Ehepaares geschützt werden. Zwei Sicherheitsfirmen sollen zudem dafür sorgen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Stattfinden soll die April-Hochzeit übrigens in Florida, wo Nicolas milliardenschwerer Vater ein riesengroßes Anwesen besitzt.