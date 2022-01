Damit hat der „Selling Sunset“-Star wohl den größten aller Deals abgeschlossen. Vanessa Villela und ihr Freund Tom Fraud haben sich nämlich verlobt. Diese frohe Botschaft verkündete die 44-Jährige am Sonntag über ihren Instagram-Kanal.

Die fünfte Staffel von „Selling Sunset“ soll übrigens bereits fertig gedreht sein und noch in diesem Jahr auf Netflix erscheinen.

Vanessa Villela hat sich verlobt

Ganze fünf Jahre lebt die gebürtige Mexikanerin schon in den USA. Seit 2019 ist sie in der Netflix-Produktion Selling Sunset als erfolgreiche Immobilienmaklerin der Oppenheim Group tätig. Offenbar scheint es nicht nur beruflich wirklich gut für die 44-Jährige zu laufen, sondern auch in ihrem Privatleben könnte es gerade kaum besser sein. Erst am Sonntag verkündete Vanessa ihre Verlobung mit ihrem Freund Tom Fraud über ihren Instagram-Account. Und sie kann ihr Glück kaum fassen. Ihrer Bildbeschreibung nach schwebt sie gerade auf Wolke sieben oder wahrscheinlich noch viel höher. 😉

„Vor einem Jahr habe ich den Mann meiner Träume kennengelernt, den Mann, der mein Herz jedes Mal höher schlagen lässt. Den Mann, der mich in jeder Hinsicht besser macht. Den Mann, den ich respektiere, verehre, bewundere und von ganzem Herzen liebe„, schwärmt die ehemalige Telenovela-Darstellerin in der Insta-Caption. „Du bist in mein Leben getreten, als ich es am wenigsten erwartet habe. Und du bist gekommen, um meine Träume wahr werden zu lassen. Unsere Liebesgeschichte ist wie ein Film und du bist mein Prinz“, schreibt sie weiter.

Fünfte Staffel von Selling Sunset schon gedreht

Seit bereits vier Staffeln begeistern uns die Immobilienmaklerinnen der Oppenheim Group auf Netflix. Und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Denn wir dürfen uns auf jeden Fall auf mindestens drei weitere Staffeln mit Vanessa Villela und ihre Kolleginnen freuen. Das berichtete das US-amerikanische Onlineportal US Weekly.

Bereits im November bestätigte Chrishell Stause, dass die fünfte Staffel schon fix im Kasten ist. Also dürfte die Veröffentlichung nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wenn man den Aussagen von Chrishell Glauben schenken darf, dann soll in der kommenden Staffel unter anderem ihre Beziehung mit ihrem Chef Jason Oppenheim Thema werden. Ooohh lala! Da sind wir aber mächtig gespannt, wie die Beziehung der beiden dargestellt wird. Wir für unseren Teil können es kaum erwarten!