In ihrem neuen Buch „Under Construction“ gibt „Selling Sunset“-Star Chrishell Stause preis, was sie wirklich über ihre Ex-Partner denkt. Das Buch sei ihre Chance, die Geschichte endlich auch aus ihrer Perspektive zu erzählen.

2019 reicht ihr damaliger Ehemann und „This Is Us“-Star Justin Hartley ohne Vorwarnung die Scheidung ein.

„Selling Sunset“-Star Chrishell Stause veröffentlicht Memoiren

In der Oppenheim Group ist Chrishell als erfolgreiche Immobilienmaklerin nicht mehr wegzudenken. Den Erfolg in der Immobilienbranche hat sie sich hart erarbeitet. Doch in ihrem Privatleben lässt das Glück derzeit noch auf sich warten, wie sie sagt. Denn 2019 ließ sich ihr ehemaliger Ehemann Justin Hartley ganz überraschend und ohne Vorwarnung von ihr scheiden. „Selling Sunset“-Fans konnten die Trennung in der Serie damals mitverfolgen – besonders schockierend: Justin teilte ihr seine Entscheidung nur mit einer Textnachricht mit.

Seither lief es für die berühmte Immobilienmaklerin der Netflix-Produktion auch nicht viel besser. Denn auch ihre darauffolgenden Beziehungen mit Keo Motsepe und Jason Oppenheim nahmen kein gutes Ende. Ihr Buch nutzt sie jetzt, um ihre gescheiterten Beziehungen aus ihrer Perspektive zu erzählen und reflektiert über den Umgang mit ihrem Herzschmerz in der Öffentlichkeit.

Ihre Seite der Geschichte

„Ich habe eine Vorliebe für ähnliche Typen, wie Schauspieler und Performer, die sich für alles begeistern, auch für mich. Zumindest am Anfang“, schreibt die 40-Jährige. Das meiste ihrer Beziehungen ist in der Boulevardpresse erschienen, was sie selbst nicht so stehen lassen könne.

Mit Mitte zwanzig war sie mit dem „Glee“-Darsteller Matthew Morrison zusammen, erzählt Chrishell. Die beiden waren sogar verlobt. Doch damals hätte sie nicht gewusst, wie eine gesunde und solide Beziehung aussieht. Alle, die die Netflix-Show gesehen haben, können sich möglicherweise an die Stelle erinnern, als sie sagt: „Wenn ich bei der Person landen würde, mit der ich mit 25 zusammen war, würde ich mich umbringen wollen. Ja, das könnt ihr googeln. Du warst ein Idiot! Tut mir leid!“ Hier sprach sie von niemand geringerem als dem „Glee“-Darsteller, den man als Will Schuester kennt.

Nichtsdestotrotz habe sie den Glauben in die Liebe nicht verloren. Das Letzte, das sie möchte, sei alte Wunden wieder aufzuwärmen. Inzwischen sei ihr nämlich bewusst, dass das, was passiert sei, ein Geschenk war.