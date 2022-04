Eigentlich ist die Sache zwischen mir und meinem Ex-Freund im Guten auseinandergegangen. Dachte ich jedenfalls! Als ich ihm letztens jedoch zufällig über den Weg gelaufen bin, habe ich schlagartig die Flucht ergriffen. Ich bin gerannt. Und wie! Und dann habe mich im nächsten Geschäft zwischen den Regalen versteckt.

Schon peinlich genug – aber es sollte nicht das einzige Fettnäpfchen sein, in das ich trete.

Die Flucht vor meinem Ex-Freund

Nichtsahnend schlenderte ich also vor ein paar Wochen über eine Einkaufsstraße in Wien. Ich ließ meinen Blick umherschweifen und sah mir die Schaufenster und die Menschen um mich herum an. Gut gelaunt und optimistisch dachte ich daran, dass sich vielleicht in einem der Schaufenster mein zukünftiges It-Piece für den Frühling befinden würde. Würde man meinen! Statt meines neuen Looks, entdeckte ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite nämlich meinen Ex in weiblicher Begleitung, der gerade darauf und dran war auf meine Straßenseite zu wechseln und auf mich zuzukommen. Ich fragte mich, ob er mich schon gesehen hatte. Panik breitete sich in mir aus. 😰

Er kam näher. Mein Gehirn setzte aus und ich ergriff plötzlich panikartig die Flucht. Ich rannte direkt ins nächstgelegene Geschäft. Als ich wieder bei Sinnen war, fand ich mich zwischen Bücherregalen wieder. Ich schüttelte meinen Kopf und dachte mir: ‚Verstecke ich mich gerade wirklich zwischen Büchern?‘ Ich hoffte einfach inständig, dass er mich nicht gesehen hatte. Zu peinlich war die Situation. Ich wagte es nicht, mich in den nächsten zehn Minuten vom Fleck zu bewegen. Also verharrte ich dort, bis die Luft rein war. Danach kam ich langsam aus meinem Versteck. Ich checkte, ob er mir nicht doch gefolgt war. Zum Glück nicht! Dann setzte ich meine „Window Shopping“-Tour fort. Aber der Gedanke an das, was gerade passiert war, ließ mich nicht mehr los. 🙃

Die Suche nach dem Gespräch mit meinem Ex-Freund

Meine ungewöhnliche Reaktion auf die zufällige Begegnung löste auch noch in den Tagen danach immer wieder große Cringe-Gefühle aus. Woher kam die plötzliche Angst, mit ihm zu reden und ihn zu sehen? Auch unzählige Gespräche mit Freunden brachten keine Antworten. Also verfasste ich mit einer Freundin eine WhatsApp-Nachricht, in der ich meinem Ex-Freund die peinliche Situation mit dem Wegrennen schilderte (aka peinliche Situation Nr. 2😅) und ihn um ein Treffen bat. Ich offenbarte ihm, dass ich mich eigentlich nur der Angst vor einem Wiedersehen stellen wolle. Es dauerte zwar einige Stunden, aber er antwortete mir. Er meinte, dass es überhaupt nicht peinlich sei [da war er vermutlich einfach nur höflich… 😭], sondern stimmte mir stattdessen zu, dass es tatsächlich befremdlich sei, sich nach 1,5 Jahren zum ersten Mal wiederzusehen. Er machte sich außerdem Sorgen, wie seine neue Freundin darauf reagieren würde.

Also schlug er für die kommende Woche ein Telefonat vor. Es war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ich war enttäuscht. Schließlich wollte ich einfach nur ein normales Wiedersehen hinter mich bringen, um keine Angst mehr vor einem zufälligen Treffen zu haben. Aber gut, ein Telefonat ist besser als nichts. Also stimmte ich zu. Er meinte, er würde sich in ein paar Tage melden. BUT WELL, das tat er nie. Bis heute habe ich keine Antwort auf meine letzte Nachricht. Ob wir uns über eine gemeinsame Freundin nicht doch noch auf der ein oder anderen Geburtstags- oder WG-Party sehen werden, bleibt abzuwarten. Ich habe jedoch die leise Vermutung, dass er dort nicht auftauchen wird. Aber wenn doch, dann wird es das nächste Mal auf jeden Fall nicht mehr peinlich für mich. 😉

Wie hättet ihr auf die zufällige Begegnung reagiert? Ich wäre auch sofort weggelaufen! Ich wäre direkt selbstbewusst auf ihn zugegangen.

