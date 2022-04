Es könnte doch alles so einfach sein: Man hat ein Problem, spricht es an und findet gemeinsam eine Lösung. Klingt doch logisch, oder? Tja, nicht für einige Sternzeichen. Denn sie machen gerne alles ein bisschen komplizierter als es sein muss.

Mit diesen Sternzeichen eskalieren auch die kleinsten Krisen.

Stier

Stiere sind sich immer sicher, dass sie Recht haben. Dementsprechend schwierig sind Streit- und Konfliktsituationen mit dem Sternzeichen. Denn eine Entschuldigung hört man eigentlich nie von ihnen. Das ist insbesondere unangenehm, weil die Stiere jedoch sehr wohl eine Entschuldigung erwarten.

Statt das Gespräch noch einmal zu analysieren oder zu überlegen, ob sie vielleicht auch Fehler gemacht haben, versteifen sich die Stiere in ihrer vorgefertigten Meinung und steigern sich immer weiter in einen Streit hinein, der zu Beginn eigentlich gar nicht so wichtig war. Wer einen Streit mit einem Stier beenden will, hat deshalb zwei Optionen: Sich entschuldigen oder das Thema einfach fallen lassen.

Zwillinge

Zwillinge machen sich das Leben oft selbst schwerer als es sein müsste. Denn die Zwillinge geben nie zu, wenn etwas nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Wenn sie jemanden nicht mögen oder eine Reaktion sie verletzt hat, behalten sie das für sich und ärgern sich oft wochenlang über eine vermeintliche Kleinigkeit.

Dieser Ärger staut sich dann bei ihnen auf und es kommt oft zu Eskalationen. Denn die Zwillinge machen jede Situation durch ihre Geheimnistuerei komplizierter. Sie reden lieber hinter dem Rücken der betroffenen Person über das Problem, als es direkt anzusprechen.

Das kann vor allem bei einem großen Freundeskreis schnell zu toxischen Beziehungen und Schwierigkeiten führen, die die Zwillinge dann nach einiger Zeit mühsam klären müssen. Kleiner Tipp, liebe Zwillinge: Es ist deutlich unkomplizierter, wenn ihr gleich sagt, dass euch etwas nicht passt. Da spart ihr euch dann im Nachhinein anstrengende klärende Gespräche.

Löwe

Löwen sind richtige Drama Queens. Das liegt unter anderem daran, dass sie so gerne das perfekte Leben hätten. Sie wissen ganz genau, was sie sich im Leben wünschen, welche Ziele sie erreichen möchten und welche Hürden es zu überwinden gibt. Aber genau bei den Hürden des Lebens kommen die Probleme.

Denn die perfektionistischen Löwen neigen dazu, eben diese noch so kleinen Problemchen zu zerdenken und komplizierter zu machen, als sie eigentlich sind. Sei es ein Konflikt in der Beziehung, ein Problem in der Arbeit oder eine nicht ganz perfekte Hausübung: Die Löwen machen aus einer sprichwörtlichen Mücke im Handumdrehen einen Elefanten. Das kann ganz schön anstrengend sein.

Nicht nur für die Löwen selbst, die sich ständig unter Druck setzen, sondern auch für das Umfeld des Tierkreiszeichens, das mit den immer komplizierter werdenden Situationen umgehen muss.