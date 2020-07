Während sich die einen typegrecht stylen und das anziehen, was ihre Persönlichkeit unterstreicht, sind die anderen echte Fashion Victims. Denn sie machen einfach jeden Trend mit, selbst dann, wenn der Style eigentlich gar nicht zu ihrem Typ passt.

Dazu zählen vor allem diese drei Sternzeichen.

Löwe

Der Löwe steht bekanntlich gerne im Mittelpunkt. Kein Wunder also, dass er auch in Sachen Mode immer die Nase vorn haben will. Er kennt sich bestens mit den aktuellsten Trends aus und weiß genau, welcher Designer gerade so richtig angesagt ist. Der Löwe will im Rampenlicht stehen und dafür muss er natürlich perfekt gestylt sein. Allerdings kann das auch ziemlich nach hinten losgehen. Denn dabei vergisst er oft darauf zu achten, was eigentlich wirklich zu seinem Typ passt. Hauptsache, er trägt das, was gerade so richtig angesagt ist.

Widder

Auch der Widder zählt zu absoluten Fashion Victims unter den Sternzeichen. Für Mode und gutes Styling hat er einfach ein Händchen – glaubt er zumindest. Modezeitschriften sammelt er wie andere Briefmarken und abends scrollt er sich stundenlang durch Fashion-Profile auf Instagram, um top informiert zu sein. Allerdings verliert er sich dabei oftmals selbst und seine eigene Persönlichkeit kommt vor lauter anpassen, an aktuelle Trends gar nicht mehr durch. Während er denkt, andere würden seine Looks feiern, kann es schonmal passieren, dass sich viele in Wahrheit über den “schlechten” Modegeschmack des Widders das Maul zerreissen.

Waage

Wenn es um die aktuellsten Laufsteg-Looks und Modetrends geht, dann weiß die Waage bestens Bescheid. Auch diesem Fashion Victim macht so schnell niemand etwas vor. Doch nur, weil ein Trend gerade in ist, heißt das nicht, dass dieser auch wirklich zu jedem Typ passt. Die Waage weiß zwar, was angesagt ist, allerdings fehlt ihr manchmal das Händchen für das richtige Styling. Je ausgefallener, desto besser lautet das Motto der Waage. Hauptsache, sie ist die erste, die die neuste Laufsteg-Mode trägt. Manchmal fehlt ihr aber leider das Gespür dafür, ihre Outfits richtig zu kombinieren.