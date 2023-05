Ach, wie schön wäre es, wenn unser Make-up den ganzen Tag halten würde?! Ein simpler Trick verspricht nun genau das! Unter dem Namen „Jamsu“ erobert derzeit ein neuer Beautytrend unsere Tiktok-For-You-Page. Was genau hinter dem Hype steckt, verraten wir euch hier!

Wie Double Cleansing und Slugging kommt auch die Jamsu-Methode ursprünglich aus Südkorea.

Jamsu: Das Geheimnis für perfekt sitzendes Make-up?

Jetzt mal ehrlich: Wie langweilig wäre unser Leben eigentlich ohne all die überraschenden Beautyhacks, die Tiktok Tag für Tag für uns bereit hält. Neu auf unserem Radar: Jamsu! Schon vor einiger Zeit entdeckte Model Bella Hadid diesen Make-up-Trend für sich, und jetzt erlebt er auf Tiktok gerade einen wahren Höhenflug. So verzeichnet der der Hashtag #jamsu auf der Video-Plattform bereits über 9 Mio. Aufrufe. Doch was hat es mit Jamsu auf sich und wieso feiern alle diesen Hack?

Wer das Problem kennt, dass das Make-up morgens perfekt aussieht, aber im Verlauf des Tages fleckig oder bröckelig wird, sollte jetzt gut aufpassen. Denn genau dafür ist die Jamsu-Methode perfekt. Denn dank Jamsu soll Concealer, Foundation, Puder und Co. den ganzen Tag halten und die Haut zum Strahlen bringen. Eine „cakey“ Textur oder Make-up-Ablagerungen in den Fältchen, sollen damit der Vergangenheit angehören. Yes please!

Das bedeutet „jamsu“

Wer koreanisch kann, weiß natürlich auch schon woher der Trend kommt. Denn wie so viele Beautyhypes stammt auch dieser Trend ursprünglich aus Südkorea. Und da wir keinen koreanischen Beautytrend einfach so an uns vorbei ziehen lassen, hat uns die Jamsu-Technik natürlich besonders neugierig gemacht. Zudem soll dieser Trick hinter der perfekten „Glasskin“ der Koreaner:innen stecken. Übersetzt bedeutet „jamsu“ übrigens so viel wie „untertauchen“ – und der Name ist tatsächlich Programm. Denn um euer Make-up extra lange haltbar zu machen, taucht man das Gesicht in kaltes Wasser. Klingt kontraproduktiv? Ist es aber nicht, zumindest wenn ihr die Methode richtig ausführt. Also jetzt gut aufgepasst!

So funktioniert die Methode

Praktisch: alles, was ihr für den Trick braucht, ist eine Schale mit eiskaltem Wasser (und vielleicht etwas Überwindung)! Und los geht’s:

Tragt euer Make-up wie gewohnt auf. Also Concealer, Foundation, Blush etc. Anschließend wird das Gesicht dick mit Settingpowder oder Babypuder abgepudert. Befüllt dann eine große Schüssel mit eiskaltem Wasser. Dann heißt es Luft anhalten: Taucht das geschminkte Gesicht für ca. 15 Sekunden in das Gefäß. Das Wasser tupft ihr dann sanft mit einem Handtuch ab. Erst nachdem euer Gesicht wieder trocken ist, vervollständigt ihr euren Make-up-Look mit Mascara, Lippenstift, Highlighter und Co. That’s it!

Tipp: Umso kälter das Wasser ist, desto besser ist der Effekt. Denn durch die Kälte klingen nicht nur Schwellungen ab, die Durchblutung wird auch noch angeregt, was der Haut einen schönen Glow verleiht. Ihr könnt statt Leitungswasser übrigens auch Reiswasser verwenden. Aufgrund der entzündungshemmenden Eigenschaften schwören viele Anhänger:innen auf die Flüssigkeit.

Das sagt das Netz

Das Netz ist jedenfalls ganz angetan von dem Trend. „OMG ich liebe es! Die Methode ist ein echter Gamechanger.“, schreibt ein Tiktok-User zum Beispiel. Eine Nutzerin kommentiert dazu: „Ich habe das nun mehrere Wochen getestet und ich bin einfach begeistert. Mein Make-up sieht viel natürlicher aus!“ Ob Jamsu letztendlich auch was für euch ist, bleibt natürlich euch überlassen. Am besten ihr probiert es einfach mal aus!