Ein Reddit-User erzählt, dass er und seine Ehefrau aktuell eine sehr aufregende Phase in ihrem Leben durchmachen. Denn: sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Vor kurzem fiel dem Mann jedoch ein, dass es höchstwahrscheinlich nicht sein erstes Kind sein wird. Der Grund: Als Student habe er vor vielen Jahren seine Samen gespendet, weil er in Geldnot war. Als er seiner Frau davon erzählte, brach Chaos aus.

Im Netz sorgt diese Geschichte für großes Aufsehen!

Mann verheimlicht Samenspende vor seiner Frau

Wenn aus Liebe, Leben wird: neulich teilte ein Reddit-User eine sehr persönliche Geschichte. Wie Bradon in einem Post bekannt gab, werden er und seine Ehefrau Eltern. „Meine Frau und ich haben seit Monaten versucht, ein Kind zu bekommen“, schrieb er in seinem Post und fügte hinzu: „Schließlich wurden wir schwanger und es war eine ziemlich aufregende Zeit für uns beide“. Nun ja, eigentlich verlief alles schön und gut, bis zur Baby-Shower-Party des Paares. Eine Freundin der Mommy to be, beschenkte sie mit einem Strampler mit der Aufschrift „Mamas und Papas Erstgeborene wird mit Vorsicht behandelt“. Und dieser Moment war der Anfang vom Ende.

Plötzlich verfiel Bradon in ein Flashback und realisierte: Es wird höchstwahrscheinlich NICHT sein erstes Kind sein. Nicht, weil er aus einer vergangenen Beziehung ein Kind hat, sondern aus einem ganz anderen Grund. In seiner Zeit, als Student ging er regelmäßig zur Samenspende und hat bis heute niemandem davon erzählt. Auch nicht seiner Ehefrau. „Vor etwa 15 Jahren war ich auf dem College und wie jeder Student war ich knapp bei Kasse. Ich blätterte in der Schülerzeitung und sah eine Anzeige für eine Samenspende“, schrieb er in seinem Post. Zunächst dachte der damalige Student, dass es sich um Betrug handeln könnte, dennoch wollte er der Sache nachgehen, weil er auf Geld angewiesen war und diese Praxis 500 Dollar im Monat anbot.

„Es war die Hölle los“

Er ging seiner Neugier nach und konnte feststellen, dass es sich um eine seriöse Arztpraxis handelte. „Es stellte sich heraus, dass ich aufgrund meiner Noten, meines gesunden Lebensstils, meiner Größe von 1,80 Meter tatsächlich 650 Dollar im Monat für regelmäßige Spenden bekam“, so der User. Diese Summe an Geld war für ihn wahnsinnig wichtig, denn seine Miete betrug damals 450 Dollar und mit der regelmäßigen Spende seiner Samen konnte er sich finanziell absichern. „Ich habe es nur ein Jahr lang gemacht und nie jemandem davon erzählt. Ich habe einfach mein Leben weitergeführt, nicht anders als bei jedem anderen Nebenjob“, fügte der Mann hinzu.

Er hatte dieses Erlebnis aus seiner College-Zeit eigentlich verdrängt, bis es bei der Baby Shower „Klick“ machte. Die Tatsache, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sein Erstgeborenes sein wird uns seine Frau nichts davon weiß, beschäftigte den Mann sehr. So sammelte er eine Woche nach der Party seinen Mut zusammen und entschloss sich dazu, seiner Frau von der Samenspende zu erzählen. Sonderlich positiv verlief das Gespräch jedoch nicht: „Es war die Hölle los“, merkte Bradon in seinem Beitrag an.

Heiße Diskussion unter dem Beitrag

Seine Frau war wütend und verärgert darüber, dass er sie für so eine lange Zeit angelogen hatte. Ihr Mann sieht das jedoch nicht so. „Ich bin schon vor ihr mit Frauen ausgegangen und hätte nie gedacht, dass ich mit ‚Hallo, ich bin Brandon und habe vor 15 Jahren Sperma gespendet‘ anfangen würde“. Für ihn war es eigentlich nicht so eine große Sache, es ging ihm viel mehr darum, dass er theoretisch nicht sein erstes Kind „gezeugt“ hat. Wie das Gespräch endete, erfahren wir jedoch nicht. Denn das einzige, das er uns in seinem Reddit-Post verrät ist, dass seine Frau nun seit einer Woche bei ihrer Schwester schläft. Hand aufs Herz: wie würdet ihr reagieren?

Unter dem Beitrag sammelten sich sich zahlreiche Kommentare von User:innen, die dieses Thema heiß ausdiskutierten und ihren Senf dazu geben. „Das ist nichts, was du mit jeder Person teilen musst, mit der du dich triffst, aber es ist ein wichtiges Gespräch, das durchgeführt werden muss, bevor du dich dazu entscheidest zu heiraten und Kinder zu bekommen„, schreibt eine Person. Jemand anderes hingegen kommentiert: „Das ist dein erstes Kind, dessen Vater du sein wirst. Die Art, wie du diese Sache jetzt angegangen bist, war äußerst unsensibel. Sie ist die erste Frau, die DEIN Kind bekommt. Du hättest ihr schon vor Jahren von deiner Samenspende erzählen sollen“. Viele User:innen sind sich einer Sache einig: Bradon hätte es zuvor seine Frau kommunizieren sollen. Wie diese Story am Ende ausgeht, werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, außer er meldet sich mit einem Update-Post auf der Plattform.