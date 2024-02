Für „Gilmore Girls“-Fans gibt es jetzt grandiose Nachrichten! Denn Kelly Bishop, die in der Kultserie Emily Gilmore, die Mutter von Lorelei, spielte, stattet dem niedlichen Ort Stars Hollow erneut einen Besuch ab. Zumindest in schriftlicher Form. Denn die 79-Jährige verkündete die Veröffentlichung ihrer Memoiren, die sich größtenteils um die Serie drehen werden.

Schon der Titel „The Third Gilmore Girl“ lässt erahnen, dass sie dabei das eine oder andere Geheimnis aus der Serie verrät.

„Gilmore Girls“-Star Kelly Bishop kündigt Memoiren an

Ganze 17 Jahre nach dem Ende von einer der beliebtesten Serien aller Zeiten, bekommen eingefleischte „Gilmore Girls“-Fans einen neuen Einblick in das Universum von Lorelei, Rory, Luke und Co. Denn Kelly Bishop, die über sieben Jahre lang Emily Gilmore, die Mutter von Lorelei sowie die Großmutter von Rory verkörperte, veröffentlicht bald ihre Memoiren. Dass es sich dabei hauptsächlich um Bishops Zeit am Set der Kultserie drehen wird, lässt bereits der Titel „The Third Gilmore Girl“ erahnen.

Kurz vor ihrem 80. Geburtstag machte sich die Schauspielerin und Tony-Preisträgerin die Mühe, um all die prägenden Momente ihrer Karriere zu verewigen. Natürlich darf dabei auch ihre Rolle in „Gilmore Girls“ nicht fehlen, die Kelly Bishop zu einem international gefeierten Star machte. Mit anderen Worten: die Schauspielerin wird mit Sicherheit so einige Geheimnisse der Kultserie teilen, die bisher noch niemand kannte.

Einblick in Bishops Leben

„The Third Gilmore Girl“ soll Fans zudem einen intimen Einblick in Bishops Leben geben. Denn die 79-Jährige wird darin offen über ihre Ehen nachdenken und auf den Verlust ihres zweiten Mannes durch Krebs eingehen. Aber auch die wohl wichtigsten Momente ihrer sechs Jahrzehnte langen Karriere sollen darin Platz finden. „Von meinen ersten Schritten auf einer Broadway-Bühne bis hin zur Stadt Stars Hollow freue ich mich darauf, meine Fans durch die Geschichte meines Lebens mitzunehmen“, kündigt Bishop in einem offiziellen Statement an. Im Herbst soll das Buch erscheinen!

Kelly Bishop wirkte neben „Gilmore Girls“ auch im Kultfilm „Dirty Dancing“ mit – darin spielte sie die Mutter von Baby (Jennifer Grey). Aber auch in der Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ sowie im Netflix-Hit „Halston“ war sie zu sehen. Für ihre Musical-Rolle als Sheila in „A Chorus Line“ erhielt Bishop im Jahr 1975 sogar einen der begehrten Tony Awards.

Auch dieser „Gilmore Girls“-Star hat ein Buch veröffentlicht

Wer noch mehr aus dem „Gilmore Girl“-Universum erfahren möchte: Kelly Bishop ist nicht die einzige mit einem Buch. Auch Lauren Graham (Lorelei Gilmore) hat sich bereits als Autorin versucht. 2016 veröffentlichte sie die Biografie „Einmal Gilmore Girl, immer Gilmore Girl“, in der sie in Erinnerungen an ihre Zeit am Set schwelgt.