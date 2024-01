Kennt ihr auch jene Menschen, denen ständig Hoppalas passieren und die einfach in jeder Lebenslage tollpatschig sind? Diese Eigenschaft kann auch eng mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Denn oft steckt dahinter jede Menge Ablenkung oder Stress.

Fische

Die Fische sind richtige Träumer:innen und verlieren sich nur allzu oft in ihren eigenen Gedanken. Für sie sind Traumwelten nun einmal viel spannender als die Realität. Doch das hat auch eine Kehrseite. Denn es lenkt sie nicht nur von alltäglichen Gesprächen und To Dos ab, sondern auch von dem ein oder anderen physischen Hindernis vor ihnen. Stolpern gehört dementsprechend zur Routine der Fische und nicht selten haben sie unerklärliche Verletzungen und Wehwehchen.

Krebs

So viele Talente die Krebse auch haben: Grazie zählt nicht gerade zu ihren Stärken. Denn auch, wenn es zu ihren größten Wünschen gehört, schaffen sie es in der Realität leider nicht, anmutig durch die Welt zu schreiten. Das liegt einfach nicht in ihrem Naturell. Stattdessen gehören die Krebse zu jenen Menschen, die ihr gesamtes Umfeld als besonders tollpatschig kennen und die immer wieder mit absurd-komischen Unfällen ihre Runde unterhalten.

Waage

Die Waagen lassen sich in ihrem Alltag von anderen schnell stressen und aus der Ruhe bringen. Das sprichwörtliche Hudeln gehört dementsprechend zu ihren häufigsten Beschäftigungen – denn sie wollen alles unter einen Hut bekommen. Doch je mehr sich die Waage-Geborenen auf die To Do liste schreiben, desto größer ist die Chance, dass ein paar Hoppalas passieren. Denn dadurch, dass sie schnell handeln wollen, werden sie tollpatschig und übersehen das ein oder andere Detail.