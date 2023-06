Ja, Stars sind auch nur Menschen. Und auch sie erleben hin und wieder richtig schräge Situationen, vor allem in ihrem Liebesleben. Wir haben uns mal auf die Suche nach den lustigsten Dating-Fails unser Lieblingspromis gemacht und oh boy, sind wir fündig geworden!

Also uns fällt die Entscheidung schwer, welche Story die kurioseste ist …

1. Justin Bieber

Wenn der Susi-und-Strolch-Moment mächtig daneben geht: Justin Bieber verriet gegenüber Girl’s Life, dass er als 16-Jähriger ein Date in einem italienischen Restaurant hatte. Doch statt eines Kusses passierte ein Mega-Malheur. Denn Biebs schüttete den gesamten Teller voller Pasta auf das Mädchen. „Es war so furchtbar und peinlich. Sie ist dann nie wieder mit mir ausgegangen“, gestand er. Gut, also Ehefrau Hailey war es damals schon mal nicht, obwohl sich die beiden zu diesem Zeitpunkt bereits kannten, wenn man das Alter beachtet.

Cringe-Faktor: 😳😳😳

2. Camila Cabello

Das braucht auch niemand: Camilla Cabello ist von ihrem Date zu einem romantischen Kino-Abend eingeladen worden. Dabei wollte ihr Crush sie mit der Filmauswahl überraschen und hat ihr vorab nicht verraten, welchen Streifen sie sich ansehen werden. Das hätte er sich besser zweimal überlegen sollen! Denn seine ungünstige Wahl fiel ausgerechnet auf den Horrorfilm „Oujia Board“, wie Camila mal auf Instagram schilderte. „Er dachte wohl, dass das richtig romantisch werden würde und er bei mir landen könnte“. Doch daraus wurde nichts. Denn statt des klassischen Arm-um-die-Schulter-Moves versteckte sich die Sängerin unter einer Decke. Ja, in diesem Kinosaal gab es Liegen, auf denen man sich zudecken konnte. Blöd gelaufen …

Cringe-Faktor: 😳😳😳😳

3. Mindy Kaling

Oh no: eigentlich hatte sich Schauspielerin Mindy Kaling auf ein nettes Date mit einem attraktiven Mann gefreut. „Ich war wirklich sehr aufgeregt und habe mich echt zu ihm hingezogen gefühlt“. Doch dann kam die Pleite. „Während des Dates habe ich plötzlich erkannt, dass es überhaupt kein Date war“, offenbarte sie auf Reddit. Denn wie sich herausstellte, handelte es sich dabei einfach um einen Typen, der sich auf ein gemeinsames Abendessen mit Mindy gefreut hat – jedoch auf eine platonische Art und Weise. Zu allem Übel hat er dann auch noch begonnen, über andere Schauspielerinnen, die er gerne daten würde, zu sprechen. Autsch!

Cringe-Faktor: 😳😳😳😳😳

4. Dylan Sprouse

Auch selbstbewusste Schauspielstars sind ab und zu mal nervös. Oder sogar sehr nervös, so wie im Fall von Dylan Sprouse. Denn wie er Elle erzählte, hat er mit einem besonders nervigen Stress-Symptom zu kämpfen: Schweiß! „Auf einem Date habe ich mal ein hellgrünes Shirt angezogen. Dann ist der Achselschweiß im Grunde genommen bis runter zu meiner Hüfte geronnen“. Und das auch noch sichtbar, weil helles Shirt. Das ist dem armen Kerl scheinbar bei jedem einzelnen Date passiert, wie er gesteht. Auweh …

Cringe-Faktor: 😳😳

5. Billie Eilish

Der Märchenprinz, mit dem Billie Eilish im Alter von 13 Jahren auf einem Movie-Date war, entpuppte sich eher als Frosch. Nach dem Film gab’s zwar einen Kuss, doch der hatte einen ziemlich miesen Beigeschmack. „Nachdem er mich geküsst hat, sagte er: ‚Das war jetzt nicht so magisch, wie ich gedacht hätte'“, erinnert sich Billie im Interview mit Talkshow-Host Howard Stern. „Er war unglaublich reich und sein Butler – jap, sein Butler – hat ihn nach Hause gebracht“. Das Problem dabei: Billie haben sie einfach vor dem Kino stehen gelassen. Einziger Trostpreis für die Sängerin: „Immerhin ist er jetzt super hässlich“. Fair enough!

Cringe-Faktor: 😳😳😳😳

6. Troye Sivan

Wie unhöflich: Sänger Troye Sivan traf sich mal mit einem Typen, den er über eine Dating-App kennengelernt hat, wie er gegenüber PopCrush berichtete. Doch offenbar hat es nicht wirklich gevibed zwischen den beiden, denn sein Gegenüber hat plötzlich das Handy gezückt, eine Dating-App geöffnet und sich nach anderen Optionen umgesehen. „Ich habe mir dann nur gedacht: ‚Okay, Zeit zu gehen'“.

Cringe-Faktor: 😳😳😳

7. Dove Cameron

Schräger geht’s wohl kaum! Dove Carmeron erzählte im Interview mit PopBuzz über das schlechteste Date, auf dem sie je war. Dabei besuchte sie ein Restaurant mit einem Typen und beide bestellten sich Crepes. So weit, so gut. Als dann die Rechnung kam, schrieb die Kellnerin ein Kompliment für Dove darauf, nämlich: „Deine Kleine ist ein Sonnenschein“. Das hat das Date der Schauspielerin nicht ganz so gut aufgenommen, wie es scheint. „Er sagte dann: ‚Ich verstehe einfach nicht, warum nie jemand denkt, dass ICH der Sonnenschein wäre‘. Ähhm okay …

Cringe-Faktor: 😳😳😳😳

8. Melissa McCarthy

Das hätte sich Melissa McCarthy bestimmt anders vorgestellt: Wie sie gegenüber Jimmy Kimmel Live verriet, war sie mal auf einem Date, das nicht besonders gut lief. Als es sich schließlich dem Ende zuneigte und sie Melissas Wohnung immer näher kamen, platzte es plötzlich aus ihm heraus: „Also, ich habe da dieses Ding in meiner Tasche … das habe ich von einem Typen auf der Arbeit bekommen“. Worum es sich dabei genau handelte, verriet er zuerst nicht. „Nur so viel, es ist ein Ring“, hat er damals laut Melissa gesagt. „Es war kein Ring für den Finger oder einer für die Zehen“, so die Schauspielerin, wenn ihr wisst, was sie damit meint. Das Schlimmste für den Star war allerdings folgendes: „Er hat es einfach von einem Arbeitskollegen bekommen, es war nicht mal neu!“.

Cringe-Faktor: 😳😳😳😳😳

9. Jenny Slate

Nie wieder auf ein Blind Date! Schauspielerin Jenny Slate wurde von Freunden verkuppelt, wie sie im Podcast Talk Easy with Sam Fragoso erzählte. Als sie ihren Verehrer schließlich entdeckte, fiel ihr die Kinnlade runter. „Er ist einfach in einer kompletten Ritterrüstung um die Ecke gebogen“, so Jenny. Inklusive einem bodenlangen Umhang, auch Tappert genannt. „Das habe ich zuerst als Tunika bezeichnet, doch er hat mich dann korrigiert, dass man es Tappert nennen würde“, so die Schauspielerin. Zu allem Übel haben sich die Ketten seiner Rüstung auch noch überall verfangen und er hat mit dem Rascheln und Klingeln seiner Rüstung für mächtig Lärm gesorgt.

Cringe-Faktor: 😳😳😳😳😳

10. Jameela Jamil

Booty Call gone wrong: Schauspielerin Jameela Jamil verriet in der Today Show alles über ihren ersten – und vermutlich auch letzten – Booty Call. „Der Typ hat gerade mal ein paar Schritte in mein Apartment gemacht, als er kollabiert ist“. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich auch noch schwer. Denn während des Sturzes verlor er alle Vorderzähne. „Sie sind durch meine ganze Wohnung geflogen“, schildert Jameela. Auch sein Kinn hat er dabei aufgespalten. Eine Erfahrung, die wohl beide so schnell nicht mehr vergessen.

Cringe-Faktor: 😳😳😳😳😳