Die Army muss jetzt ganz stark sein: Die K-Pop-Band BTS kündigt am Dienstag völlig überraschend eine Auszeit an. Und das obwohl, oder vielleicht gerade weil, sie am Höhepunkt ihrer Karriere sind. Die Mitglieder wollen sich nun auf ihre eigenen Soloprojekte konzentrieren.

Sie versprechen aber, dass sie nach unbestimmter Zeit wieder gestärkt zurückkommen werden.

BTS geben Auszeit bekannt

Erst vor wenigen Monaten gab der Bandleader RM an seine Fans das Versprechen: Ja, es kommt eine Welttournee. Umso überraschender kommt nun aber diese Nachricht: BTS verkünden ihre Trennung! Die sieben Mitglieder der südkoreanischen Boyband BTS wollen als Gruppe eine Pause einlegen und sich stattdessen auf Soloprojekte konzentrieren. Die Auszeit auf unbestimmte Zeit kündigte die extrem erfolgreiche Boyband in einem am Dienstag veröffentlichten Youtube-Video an, das sie bei ihrem jährlichen „Festa“-Abendessen zum Gründungstag der Band zeigt.

Die Band feiert ihren neunten Geburtstag. In dem Clip sieht man die Jungs essend, trinkend und es herrscht eine gelassene Stimmung. Zumindest in den ersten Minuten. Dann schlägt die Band einen ernsteren Ton an, denn es gibt einiges zu besprechen. Die Band nehme sich jetzt „eine Auszeit“, verkündete der Rapper, Produzent und Songwriter Suga. Für ihn waren die letzten Jahre alles andere als leicht. „Früher sind die Songs aus mir herausgesprudelt, heute passiert alles auf Zwang“, erklärt er. „Man will immer alle glücklich machen und einen Hit schreiben.“ Suga verlor dadurch aber auch den Spaß an der Sache. Es fehle ihm außerdem die Inspiration. Aber nicht nur dem Rapper. Alle Mitglieder wirken sichtlich niedergeschlagen.

Idols sind „erschöpft“

Auch die Army kann es nicht bestreiten: Man merkt einfach, dass die sieben Idols tatsächlich erschöpft und am Ende ihrer Kräfte sind. Kein Wunder, vor allem die letzten Jahre waren äußert turbulent für die Jungs. Das hängt auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Eigentlich war vor drei Jahren eine große Welttournee geplant. Nach der Tour wollten sie sich eigentlich eine Auszeit gönnen. Doch zu der Tournee und einer verdienten Pause kam es nicht, denn durch den Hit „Dynamite“, der Anfang der Pandemie veröffentlicht wurde, gelang ihnen weltweit der kommerzielle Durchbruch. Statt einer Pause einzulegen, wollen die BTS-Members gleich an den Erfolg anknüpfen und so folgen in kürzester Zeit die Hits „Butter“ und „Permisson to Dance“. Die Band ist am Zenit ihrer Karriere.

Doch wie immer birgt der Erfolg auch Schattenseiten. „Wir haben uns während dieser Phase selbst verloren. Wir wissen nicht mehr was für eine Band wir überhaupt sind“, erklärt RM. Zur kurzen Erklärung: Die Band war ursprünglich für ihre rebellischen Lyrics bekannt. Zu Beginn ihrer Karriere produzierten die Jungs noch hauptsächlich HipHop-Songs. Zuletzt bewegten sie sich aber eher im kommerziellen Pop-Genre. Eine Richtung, mit der die Jungs wohl nicht so ganz zufrieden sind.

Zudem mache dem Leader auch das Gefühl zu schaffen, er könne seine Fans enttäuschen. „Wir verdanken der Army einfach alles! Das Gefühl, sie durch eine Pause zu enttäuschen, ist einfach schrecklich.“, sagt Nam-joon, wie RM eigentlich heißt, unter Tränen. Auch Jimin ist sichtlich berührt und erklärt: „Es ist nicht leicht. Aber wir können einfach nicht alles mit unseren Fans teilen“.

Soloprojekte im Fokus

Die Band kritisiert außerdem auch das knallharte System der K-Pop-Idols. „Du hast einfach keine Zeit, weiter zu wachsen, weil du immer noch etwas produzieren musst.“ Doch diese Zeit möchten sie sich nun endlich nehmen. Sie machen ihren Fans aber natürlich auch Hoffnung. „Wir versprechen, wir kommen eines Tages zurück“, sagt das jüngste Bandmitglied Jungkook. Auch Suga stellt klar: „Wir lösen uns nicht auf. Wir werden alle eine bessere Version von uns selbst und kommen dann wieder zusammen“. Sie lassen die Fans aber tatsächlich im Unklaren, wann das sein wird.

Fest steht aber, dass alle sich alle ihren eigenen Projekten widmen möchten. So dürfen wir uns also bald auf ihre ersten Soloalben freuen. J-Hope wird außerdem als erster südkoreanischer Künstler als Headliner des diesjährigen Lollapalooza im Grant Park in Chicago Geschichte schreiben. Und auch Kim Taehyung, also V, zeigt sich optimistisch. „Ich hoffe auf die Gelegenheit, der Welt meine Musik zu zeigen“, sagt er und lässt vermuten, dass er wenig Chancen hatte, seine Ideen bei BTS einzubringen. Viele Dinge hätten lange in ihm gearbeitet, und es habe sich falsch angefühlt, darüber nicht offen sprechen zu können. Er wolle künftig eine Person zeigen, die sich sehr von der bislang bekannten Figur V unterscheide. Ob er sich vielleicht sogar wieder der Schauspielerei widmet? Der 26-Jährige war vor dem internationalen Durchbruch der Band nämlich auch erfolgreich als Schauspieler unterwegs.

Army zeigt sich verständnisvoll

Es ist übrigens nicht die erste Auszeit der Band, jedoch scheint diese nun tatsächlich die längste zu werden. Gut so, denn eine Band, die seit Jahren in diesem Ausmaß abliefert, dürfte eine kreative Schaffenspause tatsächlich bitter nötig haben.

Wie die Army mit der (vorübergehenden) Trennung umgeht? Die Ankündigung kam natürlich überraschend für viele Fans. Doch das Wohl der Band steht immer an erster Stelle. Klar, für all diejenigen, die auf eine Tour gehofft haben, ist die Nachricht natürlich besonders bitter. Doch wie heißt es so schön: Das Leben passiert, während man andere Pläne macht. Und das wissen sowohl BTS, als auch die Fans!