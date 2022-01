Keanu Reeves begeistert Fans nicht nur mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten. Der 57-Jährige ist ebenso für sein großes Herz bekannt. Denn laut LadBible spendete er rund 70 Prozent seines gesamten Matrix-Gehalts an die Leukämie-Forschung. Seine großzügige Ader kommt aber nicht von irgendwo her.

Seine eigene Schwester kämpfte jahrelang gegen Krebs.

Keanu Reeves unterstützt Krebs-Forschung mit Matrix-Gehalt

Seit rund zwei Wochen läuft die Fortsetzung von Matrix in den Kinos. Dort ist der Schauspieler wieder in seiner alten Rolle als Neo zu sehen. Der Release der ersten drei Teile ist mittlerweile schon ein Weilchen her. Doch erst kürzlich kam heraus, dass der Schauspieler rund 70 Prozent seines Gehalts vom ersten Matrix-Film an die Leukämie-Forschung spendete, wie das Online-Magazin LadBible berichtet. Insgesamt erhielt der 57-Jährige 1999 für den Film rund 10 Millionen US-Dollar im Voraus und im Nachhinein nochmal zusätzliche 35 Millionen für das Franchise.

Der Grund für sein Engagement ist sehr persönlich. Denn seine eigene Schwester erkrankte 1991 an Leukämie und kämpfte ganze zehn Jahre gegen den Krebs. Zu der Zeit verkaufte der Hollywoodstar sein Haus und zog in ihre Nähe, um bei ihr zu sein. Sogar der Dreh der Fortsetzungen der Matrix-Reihe musste kurz pausiert werden, weil er sich um seine Schwester kümmerte. „Sie war immer für mich da. Ich werde immer für sie da sein“, sagte der Schauspieler damals.

Er setzt sich für mehrere gute Zwecke ein

Es blieb nicht nur bei der einmaligen Spende an die Forschung. Er gründete ein paar Jahre später sogar eine eigene Stiftung, um so die Krebsforschung und einige Kinderkrankenhäuser zu unterstützen. Diese trägt allerdings nicht seinen Namen. „Ich mag es nicht, meinen Namen damit zu verbinden, ich lasse die Stiftung einfach tun, was sie tut„, so der „Matrix“-Darsteller gegenüber dem Ladies Home Journal. Vor zwei Jahren versteigerte er außerdem ein Zoom-Date mit ihm und spendete das Geld an ein Sommerferienlager für krebskranke Kinder.

Aber auch seine Crew-Mitglieder profitieren von seiner Großzügigkeit. Einen weiteren Teil seines Gehalts teilte Keanu Reeves nämlich zusätzlich mit dem Kostüm- und Animationsteam. „Er war der Meinung, dass sie es waren, die den Film gemacht haben, und dass sie daran beteiligt werden sollten„, so eines der Crew-Mitglieder. Seine vierköpfige Stunt-Crew für „John Wick“ belohnte er nach dem Dreh jeweils mit einer Rolex-Uhr. Der bescheidene Darsteller gehört nicht ohne Grund zu den beliebtesten Hollywood-Stars.