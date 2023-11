Hurra, hurra der Pumuckl ist da! Gute Nachrichten für alle „Pumuckl“-Fans: Unser aller Lieblingskobold kehrt mit neuen Geschichten zurück! Zunächst wird es die neuen Folgen ab dem 11.Dezember auf RTL+ und später ab dem 25.Dezember im RTL Nachmittagsprogramm zu sehen geben.

Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst:

Das große Pumuckl-Comeback

Alle Fans der rothaarigen Kultfigur Pumuckl, egal ob Klein oder Groß, sollten sich lieber die Weihnachtszeit dieses Jahr dick im Kalender markieren. Bereits 2020 gab RTL die Neuauflage der beliebten Serie aus den 1980er Jahren bekannt. Seither war die Vorfreude riesig und ENDLICH hat das Warten auch ein Ende. Schließlich zählen Meister Eder und sein Pumuckl zu den beliebtesten Figuren in Deutschland und Österreich. Unser kleiner Lieblingskobold verzauberte immer schon alle Altersgruppen mit seinem frechen Charme und blieb uns allen dabei im Gedächtnis. Für viele ist die Serie mit Kindheitserinnerungen und somit auch mit ganz viel Nostalgie verbunden.

Die neue Auflage „Neue Geschichten vom Pumuckl“ mit insgesamt 13 Folgen gibt es bereits nach dem zweiten Adventssonntag, ab 11. Dezember auf RTL+ zu sehen. Falls ihr kein RTL+ Streamingabo besitzt, no worries! Denn ab dem 25. Dezember gibt es die neu produzierten Folgen im Nachmittagsprogramm im FreeTV zu sehen, wie der Sender RTL auf Instagram verrät. Zum Jahresabschluss gibt es ab 31. Dezember die Serie auch bei TOGGO.

Somit können wir es dann alle offiziell aussprechen: Hurra, Hurra, der Kobold mit dem roten Haar – der Pumuckl ist wieder da! Die ersten drei Folgen der Kultserie werden bereits in ausgewählten Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt und konnten dort bereits 350.000 Menschen begeistern.

Neue Serie soll sehr nahe am Original sein

In der neuen Pumuckl-Serie versuchte die Produktion, der originalen Serie möglichst treu zu bleiben. Die ursprüngliche Werkstatt von „Meister Eder“ wurde detailgetreu nachgebaut. Optisch versuchte man, Pumuckl nahezu unverändert wie aus den 1980er Jahren zu kreieren. Auf eine moderne, computeranimierte 3D-Darstellung von unserem Lieblingskobold verzichtete man und ließ ihn stattdessen so nachzeichnen, wie wir ihn auch alle kennen.

Der deutsche Schauspieler Florian Brückner übernimmt in der neuen Serie die Rolle des Neffen des berühmten „Meister Eder“, die ursprünglich Gustl Bayrhammer erfolgreich verkörperte. Pumuckls Stimme wurde von Maximilian Schafroth nachgesprochen, die im Anschluss durch die Verwendung von künstlicher Intelligenz später in die unverkennbare originale Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt wurde. Alle Pumuckl-Liebhaber sollten sich spätestens JETZT die Daten in den Kalender groß eingetragen haben – denn bald ist es so weit. Hurra!