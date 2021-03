Jennifer Lopez und Alex Rodriguez galten bisher als das absolute Traumpaar in Hollywood. Jetzt gibt es aber Gerüchte, dass sie sich getrennt hätten und ihre Verlobung aufgelöst haben.

Noch vor kurzem waren die beiden bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden zu sehen und turtelten vor der Kamera.

Jennifer Lopez soll sich getrennt haben

Schlimme Gerüchte, um das Traumpaar Jennifer Lopez und Alex Rodriguez. Denn, obwohl die beiden für einen herzzerreißenden Moment nach dem anderen in der letzten Zeit sorgten, sollen sich die beiden getrennt haben. Wie Page Six berichtet soll das Paar die Verlobung aufgelöst haben und nun getrennte Wege gehen. “Er ist jetzt in Miami und bereitet sich auf die Baseball-Saison vor. Sie dreht ihren Film in der Dominikanischen Republik”, verriet der Informant gegenüber Page Six. Alex Rodriguez wäre der vierte Ehemann der Sängerin.

Kein Trennungsgrund bekannt

Einen genauen Grund für die Trennung nennt die Quelle aber nicht. Und auch das Paar hat sich zu diesen Gerüchten noch gar nicht geäußert. In den letzten Jahren haben sie aber immer wieder ihre geplante Hochzeit verschoben und traten doch etwas seltener in der Öffentlichkeit gemeinsam auf.