Ob sich jemand Botox spritzen lässt oder nicht, sollte jedem selbst überlassen sein. Sängerin Jennifer Lopez muss sich dennoch immer wieder mit öffentlichen Spekulationen rund um ihre Beauty-Routine auseinandersetzen.

Die 51-Jährige selbst erklärte jedenfalls kürzlich gegenüber der amerikanischen Elle, dass sie sich noch nie Botox spritzen habe lassen. Und das, obwohl sie bereits mit 23 dazu gedrängt wurde.

Jennifer Lopez wurde mit 23 Botox empfohlen

“Ich hatte bis heute noch nie Botox”, erklärt Jennifer Lopez im Interview mit Elle, in dem sie über ihre erste Pflegelinie sprach. “Ich bin nicht diese Person”, erklärte sie und fügte hinzu: “Ich habe nichts gegen Leute, die das tun. Es ist einfach nicht mein Ding.” Doch der Sängerin wurde bereits zu Beginn ihrer Karriere nahegelegt, sich ihre Haut glatt zu spritzen, und zwar von keinem geringeren als ihrem damaligen Freund. “Ich war in meinen 20ern und ich war mit diesem Typen zusammen”, erzählte JLo. “Er ging zu einem Dermatologen und ich ging zu einem anderen Dermatologen. Grundsätzlich gab mir mein Dermatologe ein großartiges Reinigungsmittel und etwas Sonnenschutzmittel und sagte: ‘Wenn Sie dies von nun an benutzen, wird Ihre Haut gesund bleiben. Sie sind noch jung, es wird großartig.'”

Der Arzt ihres Ex-Freundes sei allerdings anderer Meinung gewesen. “Wussten Sie, dass Sie hier eine kleine Falte haben?”, soll dieser Lopez mitgeteilt und ihr geraten haben: “Wir sollten mit Botox starten”. Doch sie habe sich geweigert. Ihr Freund versuchte sie zu überreden und erklärte ihr, dass er sich auch Botox spritzen ließe. Ich sagte: ‘Nein, danke.’ Und ich frage mich nur, was mit mir passiert wäre, wenn ich mit 23 mit Botox angefangen hätte, wie ich jetzt aussehen würde. Mein Gesicht wäre heute ein ganz anderes Gesicht”, so Lopez.

JLo sieht gut aus, na und?

Immer wieder wird das Aussehen von Jennifer Lopez in den Medien diskutiert. Die einen sind begeistert, wie gut die 51-Jährige für ihr Alter aussieht, die anderen kaufen ihr nicht ab, dass man auf natürliche Weise so altern kann. Dabei ist es vollkommen egal, wieso sie so aussieht und auch wie alt sie ist. Jennifer Lopez ist eine talentierte Sängerin und Schauspielerin. Sie ist gesund, sie setzt sich für Diversität ein, sie ist eine absolute Power-Frau. Dass sie ganz nebenbei so aussieht als wäre sie 20, kann dem Rest der Welt eigentlich ziemlich egal sein.