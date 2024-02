Good News für alle Fashion-Lover! Es gibt einen neuen, Food-inspired Trend, den wir asap ausprobieren müssen: Coffee Core ist aktuell unsere neueste Obsession. Warum wir jetzt wieder vermehrt Braunnuancen tragen und wie toll der Trend aussehen kann, zeigen wir euch hier!

Inklusive Coffee-Core-Outfitinspo!

Coffee Core: Darum lieben wir den Fashiontrend

Ein Trend, der eine unserer liebsten Stylingfarben mit einem unserer liebsten Getränke vereint? Immer her damit! Heißt unsere neueste Fashion-Obsession willkommen – den Coffee Core. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, geht es dabei um Brauntöne, die wir im Monochrom-Look tragen. Wer jetzt denkt, das sei total langweilig, der irrt gewaltig! Denn genauso unterschiedlich wie die zahlreichen Kaffeesorten, sind auch die Braunnuancen, mit denen wir uns stylen können. Ob helles Braun im Café-Latte-Look bis hin zu klassischem Braun im Cappuccino-Style oder wirklich dunklem Braun à la Espresso-Optik ist alles mit dabei.

Wer dem Trend noch ein kleines Highlight geben möchte, kann orange-braune Elemente – inspiriert vom Pumpkin-Spice-Latte oder goldig-braune Nuancen – ganz im Sinne des süßen Caramel Macchiatos – dazu kombinieren. Für welchen Look ihr euch auch entscheidet, eines steht fest: Coffee Core sorgt für einen soften und weichen Look, der gleichzeitig super cozy und mega stylisch ist sowie einen Hauch Eleganz versprüht.

3 Outfits zum Nachstylen

Ihr seid von Coffee Core genauso überzeugt wie wir? Gut, dann haben wir hier auch gleich drei Styling-Inspos für euch, die euch garantiert zu einem Coffee-Lover machen – egal, ob ihr das Heißgetränk mögt oder nicht.

1. Cappuccino Lover

Einen klassischen Braunton hat mit Sicherheit jeder in seiner Garderobe. Schließlich gehört die Farbe seit Jahren zu den neutralen Basics, mit der man so ziemlich alles kombinieren kann. In Kombination mit einem braunen Kurzmantel, Overknee Boots, einer Tasche sowie einem Nagellack in der gleichen Farbe ist der Look perfekt und ihr werdet zu echten Cappuccino-Lover! Goldene Ohrringe sowie eine Sonnenbrille runden euer Styling perfekt ab.

2. Espresso Girl

Ihr liebt dunkle Farben, wollt den Coffee-Core-Trend aber auf keinen Fall verpassen? Dann solltet ihr euer Inner-Espresso-Girl channeln und einfach ein monochromes Outfit in einem dunklen Braunton tragen. Ein dunkelbrauner Zweiteiler in Kombi mit einem Ledermantel, einem Schal, Chunky Boots und einer kleinen Tasche machen euch garantiert zu einem Hingucker. Gleichzeitig ist der Look sowohl für einen entspannten Office Day, ein Coffee-Date oder ein After-Work-Event absolut perfekt.

3. Caramel Macchiato Ästhetik

Wenn ihr lieber hellere Farben trägt, greift am besten einfach zu Brauntönen mit einer orangen oder karamelligen Note. Mantel, Hose und Tasche können dabei die gleiche Velour-Leder-Optik haben. Dazu passen Loafer und dezenter Lippenstift in Nude-Tönen. Wer auch seinen Haaren einen kleinen Coffee-Core-Touch verleihen möchte, kann sie mit einem Claw-Clip in Brauntönen stylen.