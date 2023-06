If you start lining up the timeline of Queen Charlotte on Netflix with historical dates, that last scene hits a lot harder. Damn you Shonda! You know what you’re doing to us! #queencharlotteabridgertonstory #queencharlottebridgerton #queencharlotte #kinggeorge #justgeorge #queenvictoria #princesscharlotte #princegeorge #royal #royalfamily #royals #netflix #shondarhimes