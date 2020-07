Bei “Beauty and the Nerd” war gestern (2. Juli) wieder so einiges los. Doch wer die ProSieben-Sendung schon länger verfolgt, weiß, dass die lustigsten Sprüche auf Twitter zu finden sind.

Damit ihr euch nicht selbst die Mühe machen müsst, haben wir euch die lustigsten Tweets zur gestrigen Folge von “Beauty and the Nerd” herausgesucht.

Svens Gespräch mit seiner Mutter

Es war schon ein witziger Moment, als Sven seine Mutter nach seinem Umstyling anrief und ihr berichtete, dass er jetzt wie ein “F***boy” aussehe. Das fanden wohl auch die Twitter-User. 😉

Ich ruf meine mum auch immer an um ihr zu sagen, dass ich jetzt ein Fuckboy bin #beautynerd #beautyandthenerd — Liz Arista Klein (@LizAristaKlein) July 2, 2020

"Mutti, ich bin jetzt ein Fuck-Boy!"



"Wat bist du?"



😂😂😂😂#BeautyNerd #BeautyAndTheNerd — Durian Kotzfrucht stinkt zu Hause (@Kotzfrucht) July 2, 2020

Das Entscheidungsquiz

Ach ja, das Entscheidungsquiz war an manchen Stellen an Peinlichkeit echt nicht zu übertreffen. Vor allem die Frage, wie viele Eier ein Dutzend sind, die Jenny mit der Zahl Acht beantwortete, sorgte für jede Menge witziger Tweets.

#beautynerd #beautyandthenerd



Ein Dutzend. Immer ein mehr als bei Siezend — Destruktiver Zwischenruf (@DestruktiverZR) July 2, 2020

Wieso weiß Jenny nicht wie viel ein Dutzend ist?? #beautyandthenerd #BeautyNerd — Davina ❣️ Eliza Schuyler stan (@LadyALover95) July 2, 2020

"Wieviele Eier sind ein Duzend?"



Das ist eine Beautyfrage? Ernsthaft? xD #BeautyAndTheNerd #BeautyNerd — NichtAnna (@AnnaFangoy) July 2, 2020

Liebestipps von Chris

Die Lebensweisheiten von Chris bezüglich Liebesthemen gefallen dem Großteil der Zuseher eher weniger und können deshalb vermutlich auch nichts so richtig ernst genommen werden.

#beautyandthenerd



Er sieht chris als Meister. 😅. Wenn alle Männer so wären wie Chris, wären wir alle hoffnungslos verloren. 😅.



Super Tipp, erst bumsen dann verlieben. Ohne Worte. — Fabienne (@Fabienn51182331) July 2, 2020