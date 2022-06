Wer dachte, dass der öffentliche Streit zwischen Amber Heard und Ex-Mann Johnny Depp nach dem Prozess ein Ende nimmt, hat sich richtig getäuscht. Denn jetzt veröffentlicht die Schauspielerin noch mehr private Details des Paares.

Und betont, dass diese einen Missbrauch durch Johnny Depp beweisen sollen!

Amber Heard spricht in einem Interview über neue Beweise

Bereits Anfang Juni wurde das Urteil im Prozess zwischen Amber Heard und ihrem Ex-Mann Johnny Depp verkündet. Amber Heard wurde dabei in den meisten Fällen der Verleumdung schuldig gesprochen; doch auch Johnny Depp musste aufgrund einer Aussage seines Anwaltes Schadenersatz an seine Ex-Frau zahlen. Internationale Medien, Social Media und auch das Gericht waren sich daraufhin einig: Johnny Depp hatte den Prozess sowie den Kampf um das bessere Image gewonnen

Doch für die Schauspielerin ist das letzte Wort damit noch nicht gesprochen. Denn bereits kurz nach der Urteilsverkündung ließ sie verlautbaren, dass sie gemeinsam mit ihrem Team in Berufung gehen will. In einem ersten Interview betont sie jetzt auch, dass der Umgang mit ihr in den Sozialen Medien einen großen Anteil an der Urteilsentscheidung und der Art und Weise hatte, wie Amber dargestellt wurde.

Doch damit noch nicht genug. Denn in dem Interview betont sie jetzt auch, dass es offenbar noch mehr Beweise dafür gibt, dass sie die Wahrheit sagt. Zur Erinnerung: die Schauspielerin beschuldigt ihren Ex-Mann, sie mehrfach körperlich und sexuell misshandelt zu haben. Die Rede ist von brutalen Angriffen, Schlägen und sogar sexuellem Missbrauch mit einer Glasflasche.

Wie toxisch die Beziehung der beiden war, sollen auch Dokumente beweisen, die Amber Heard dem amerikanischen Sender NBC übermittelt. „Ich habe Jahre, Jahre lang in Echtzeit erklärt, was los war“, erklärt sie in dem Interview. „Es gibt einen Ordner mit jahrelangen Notizen, die bis 2011 zurückreichen, vom Beginn meiner Beziehung an, die von meinem Arzt gemacht wurden, dem ich von dem Missbrauch berichtete.“

Beweisen diese Dokumente einen Missbrauch?

Ein Ausschnitt aus eben diesen „Beweisen“ wird ebenfalls in dem Interview eingeblendet. Darin wird unter anderem von einem Vorfall 2012 gesprochen, in dem Depp seine damalige Partnerin „schlug“ und „gegen eine Wand warf“. Er habe ihr auch gedrocht, „sie zu töten“.

Auch ein weiterer Vorfall acht Monate später wurde von Heards Arzt dokumentiert. Dabei habe der Schauspieler ihr „Nachthemd zerrissen und sie auf das Bett geworfen“. Ein Jahr später – 2013 – heißt es in den Dokumenten, dass der Schauspieler Amber Heard erneut „gegen eine Wand geworfen“ haben soll und „gedroht habe, sie umzubringen“.

Es sind Anschuldigungen, die Heard immer wieder im Laufe des Prozesses betont hatte; die vermeintlichen Beweise dafür – also die Dokumente des Arztes – wurden vor Gericht jedoch nicht zugelassen. Der Grund: Es handle sich dabei um „Hörensagen“.

Johnny Depp äußert sich zu Interview

Doch Heard bleibt bei ihren Anschuldigungen. Auch in dem Interview betont sie vehement, dass ihre Aussagen der Wahrheit entsprachen. „Ich habe das Richtige getan“, ist Heard in dem Gespräch überzeugt. „Ich habe alles getan, was ich konnte, um für mich selbst und die Wahrheit einzustehen.“ Weitere Details sollen übrigens noch folgen, denn das ganze Interview wird auf dem amerikanischen Sender Freitag Abend (17.6.2022) ausgestrahlt.

Johnny Depp äußert sich zu dem Interview und den Dokumenten bisher übrigens eher vage. Sein Team betont gegenüber NBC nämlich lediglich. „Es ist bedauerlich, dass, während Johnny mit seinem Leben weitermachen will, die Angeklagte und ihr Team wieder damit beschäftigt sind, Dinge zu wiederholen, zu reimaginieren und zu relitigieren, die bereits vom Gericht entschieden wurden und ein Urteil, das von den Geschworenen einstimmig und eindeutig zu Johnnys Gunsten entschieden wurde.“