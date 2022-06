In einem Interview nach der niederschmetternden Urteilsverkündung im Prozess gegen Johnny Depp, spricht Amber Heard jetzt über ihre Gefühle zu ihrem Ex-Mann. Demnach liebe sie ihn noch immer.

Außerdem hege sie keinen Groll gegen den Schauspieler, wie sie erzählt.

Amber Heard: Keine schlechten Gefühle gegenüber Johnny Depp

Es war wohl der spektakulärste Prozess des Jahres: Das ehemalige Schauspieler-Ehepaar Johnny Depp und Amber Heard warf sich gegenseitig Verleumdung vor. Was folgte, waren wochenlange Schlammschlachten in der Öffentlichkeit, bei der sich beide gegenseitig häusliche Gewalt vorwarfen. Man bekam einen Einblick in die vergangene Beziehung der beiden und hatte schnell den Eindruck, dass es zwischen den Schauspielerin sehr toxisch zuging. Am Ende ging der Prozess jedoch zugunsten von Johnny Depp aus.

Nach ihrer Niederlage vor Gericht gab Amber Heard jetzt ein großes TV-Interview gegenüber dem US-Sender NBC. Darin sprach sie über ihre Gefühle, die sie nun gegenüber ihrem Ex-Mann hege. Überraschenderweise seien diese keines Wegs schlecht, wie sie in einem ersten veröffentlichten Ausschnitt berichtet. „Ich liebe ihn. Ich habe ihn mit ganzem Herzen geliebt“, so Amber im Gespräch mit Savannah Guthrie in der „Today-Show„.

Sie habe ihr Bestes gegeben, damit die „zutiefst kaputte Beziehung“ der beiden wieder funktioniere. Aber das sei ihr leider nicht gelungen, berichtet die 36-Jährige. Auch nach allem, was passiert sei, hege sie Johnny Depp gegenüber weder schlechte Gefühle noch Groll. „Ich weiß, das ist vielleicht schwer zu verstehen, aber es ist auch ganz einfach zu verstehen. Wenn Sie jemals jemanden geliebt haben, sollte es einfach sein.“

Angst vor weiteren Klagen

Auf die Frage der Moderatorin, ob sie nervös sei, dass es weitere Klagen geben könnte, antwortet Amber Heard: „Natürlich. Ich habe mein Recht auf Meinungsfreiheit als zu selbstverständlich angesehen.“ Heard habe definitiv Angst, erneut von ihrem Ex-Mann verklagt zu werden. „Egal, was ich mache, was ich sage oder wie ich etwas sage, könnte jeder meiner Schritte eine neue Gelegenheit bieten, um mich zum Schweigen zu bringen“, so Amber. Ihrer Meinung nach sei das Ziel einer Verleumdungsklage, jemandem die Stimme zu rauben.

In Zukunft möchte sie sich einfach um ihre Rolle als Mutter kümmern und nicht mehr unzähligen Telefongesprächen mit Anwälten widmen. Wenn sie eines Tages mit ihrer Tochter über alles spreche, werde es auf jeden Fall bedeutsam sein. „Ich habe das Richtige getan“, ist Heard überzeugt. „Ich habe alles getan, was ich konnte, um für mich selbst und die Wahrheit einzustehen.“

Das vollständige Interview mit Amber Heard nach dem Urteil im Verleumdungsprozess gegen Johnny Depp, soll kommenden Freitag, am 17. Juni 2022 bei „Dateline“ ausgestrahlt werden.