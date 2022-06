Amber Heard und Johnny Depp lieferten uns DEN Prozess des Jahres! Sie warf ihm häusliche Gewalt vor, er ihr Verleumdung. Die Jury sprach Johnny letztendlich mehr als zehn Millionen Dollar Schadenersatz zu. Ein bitteres Los für Amber. Nun spricht sie in ihrem ersten TV-Interview über das Urteil. Der Jury macht sie aber keine Vorwürfe – Johnny sei einfach ein „fantastischer Schauspieler“.

Sie kritisiert allerdings die Berichterstattung der Medien.

Amber Heard gibt erstes Interview nach Urteil und kritisiert Medien

Die Schlammschlacht vor Gericht mag zwar vorbei sein, der Rosenkrieg wohl aber noch lange nicht. Johnny Depp ging letztendlich als großer Gewinner aus dem Prozess hervor. Wie es Amber Heard nach dem Jury-Urteil geht? Die Schauspielerin stellt sich nun erstmals nach dem Prozess der Öffentlichkeit. Im Interview mit dem US-Sender NBC reflektiert Amber die Ereignisse und beklagt dabei vor allem die einseitige Berichterstattung der Medien. „All dieser Hass und die Schärfe“ seien alles andere als „fair“ gewesen. Persönlich nehme sie den Hass und die Hetze allerdings nicht!

In dem skandalreichen Schlagabtausch genoss Depp einen enormen Fan-Vorteil. Schon während des Prozesses machten Hashtags wie #justiceforjohnnydepp und #amberheardisguilty im Netz die Runde.

In dem Gespräch mit NBC-Moderatorin Savannah Guthrie erinnert sie daran: „Die Dinge, die mir passiert sind, sind hinter geschlossen Türen vorgefallen.“ Demnach könne niemand wissen, was sich wirklich zwischen den beiden zugetragen hat. „Selbst jemand, der sicher ist, dass ich all diesen Hass und diese Kritik verdiene, selbst wenn man denkt, dass ich lüge, kann man mir trotzdem nicht sagen und mir dabei in die Augen schauen, dass es in den sozialen Medien eine gerechte Darstellung gegeben hat“, erklärt sie der Moderatorin.

„Ich mache Jury keine Vorwürfe“

Der Jury hingegen mache sie keine Vorwürfe. Im Gegenteil, sie verstehe sie gewisser Weise sogar. „Ich verstehe es tatsächlich. Er ist ein beliebter Charakter. Die Menschen haben das Gefühl, ihn zu kennen. Er ist ein fantastischer Schauspieler“, erklärt Amber in einem kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch.

Die Moderatorin kommt dann auch noch auf Ambers Glaubwürdigkeit zu sprechen. „Es gibt keine höfliche Art, es zu sagen. Die Jury hat sich die von dir vorgelegten Beweise angesehen. Sie hat sich deine Aussage angehört und dir nicht geglaubt“, so Guthrie. „Sie dachten, du lügst.“ Daraufhin erklärte die Schauspielerin: „Wie hätten sie nicht zu diesem Schluss kommen sollen? Die Geschworenen saßen wochenlang auf ihren Stühlen und haben Aussagen von bezahlten Angestellten und Zeugen gehört.“

Bei dem Gespräch handelt es sich nur um einen kurzen Ausschnitt des Gesprächs. Das ganze einstündige Interview wird dann ab Freitag auf Dateline zu sehen sein.