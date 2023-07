Neuer Monat, neues Glück! Das können diese drei Sternzeichen definitiv wörtlich nehmen, denn besonders in der ersten Augustwoche ist das Universum auf ihrer Seite.

Diese Tierkreiszeichen haben jetzt eine richtige Glückssträhne!

Sternzeichen: Die drei Glückskinder der ersten Augustwoche

So gut wie jetzt läuft es für diese drei Sternzeichen schon lange nicht mehr.

Löwe

Der Löwe hat in der ersten Augustwoche vor allem in Sachen Liebe gerade besonders viel Glück. Dafür ist unter anderem der Liebesplanet Venus verantwortlich, der jetzt besonders gut steht. Für all jene Löwen, die schon lange auf der Suche nach einer Beziehung sind, stehen die Chancen, das große Glück zu finden, aktuell besonders gut. Verschlossene Löwen finden nun endlich Mut, sich zu öffnen und sich ernsten Partnerschaften hinzugeben.

Zwillinge

Auch Zwillinge dürfen sich in den kommenden Tagen auf jede Menge Glücksgefühle freuen. Bei ihnen läuft zurzeit einfach alles wie am Schnürchen. Jedes noch so kleine Projekt, das sich Zwillinge gerade vornehmen, geht auf! Egal ob im Job oder im Privatleben – diese Woche läuft einfach alles rund. Diese entspannte Phase hat sich dieses Tierkreiszeichen definitiv verdient. Daraus schöpfen Zwillingen nun neue Kraft und Energie, die lange anhält.

Steinbock

Der Steinbock zählt ebenfalls gerade zu den absoluten Glückskindern. Nach einer längeren Flaute und Phase der Motivationslosigkeit startet dieses Tierkreiszeichen im August wieder so richtig durch. Endlich hat er den Glauben an sich selbst wiedergefunden und genügend Energie getankt, um wieder voll durchzustarten. Da kommt die Portion Glück in der ersten Augustwoche gerade richtig! Nun steht einem Neuanfang in allen Lebensbereichen nichts mehr im Weg.