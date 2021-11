Heute, am 4. November, erleben wir wieder mal einen Neumond. Die mystische Energie, die dieser Himmelskörper ausstrahlt, hat auf bestimmte Sternzeichen eine ganz besondere Wirkung.

Und welche das sind, lest ihr hier!

Stier

Die aktuelle Konstellation im Universum führt dazu, dass sich der Stier Gedanken über den tiefen Sinn seines Lebens sowie seine inneren Wünsche macht. Denn der Neumond weckt neue Energie, die von Zukunftsgedanken geleitet ist. Und die stehen bei den Stieren ganz im Zeichen der Liebe. Singles raffen sich endlich wieder auf, sich auf die Suche nach der zweiten Hälfte zu begeben. Und vergebene Stiere verfestigen den Gedanken, ihre Beziehung auf die nächste Stufe zu stellen. Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken? Die Energie des Neumondes machen es möglich.

Löwe

Für den Löwen ist es jetzt an der Zeit, alles zu hinterfragen, was er bisher erreicht hat. Er wird schnell erkennen, dass es da einige Dinge gibt, die ihn wirklich sehr verletzt haben. Den Neumond kann das Sternzeichen also dazu nutzen, um sich bewusst zu machen, welche toxischen Einflüsse es in seinem Leben gibt. Und in der aktuellen Mondphase fällt es ihm auch einfacher, sich davon zu lösen. Dann heißt es: Durchatmen und sich auf sich selbst konzentrieren. Was macht einen glücklich? Und wie kann man sich dazu bringen, zu sich selbst zurückzufinden? Diese Fragen sollten sich Löwen jetzt ganz bewusst stellen.

Skorpion

Der Neumond steht diesmal im Zeichen des Skorpions. Das bedeutet auch, dass dieses Sternzeichen noch mehr Leidenschaft in sich spürt, als sonst. Es kann aber auch sein, dass Skorpione zu impulsiven Aktionen verleitet sind. Der Wunsch, sesshaft zu werden und Wurzeln zu schlagen, wird dabei immer lauter. Doch bevor dieses Sternzeichen vorschnell handelt und ohne viel darüber nachzudenken, eine Entscheidung trifft, die es so schnell nicht mehr rückgängig machen kann, sollte es sich fragen, was es sich vom Leben wirklich erwartet.