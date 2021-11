Knapp einen Monat ist Snow Elanie jetzt alt. Nun spricht Jimi Blue Ochsenknecht zum ersten Mal über seine Tochter und darüber, wie es ist, frisch gebackener Vater zu sein. Offenbar hat die kleine Snow sein Herz im Sturm erobert.

Obwohl er beruflich derzeit sehr eingespannt ist, versucht er Töchterchen Snow regelmäßig zu besuchen.

Jimi Blue Ochsenknecht hin und weg von Tochter Snow Elanie

Vor knapp einem Monat kam Tochter Snow Elanie auf die Welt und das ein paar Wochen früher als geplant. Jetzt äußert sich der 29-Jährige zum ersten Mal zu seiner Tochter und erzählt, wie sie sein Herz im Sturm erobert habe. In dem kürzlichen Interview mit RTL macht er ihr sogar eine rührende Liebeserklärung, denn er liebe sie über alles. „Man lernt ja einen neuen Menschen auch kennen, wir sind jetzt gerade in der Kennenlernphase und freuen uns sehr“, sagt Jimi Blue. „Es ist auf jeden Fall das schönste Geschenk“, schwärmt der Schauspieler. Im Gegensatz zu Ex-Freundin Yeliz Koc, die ihre Follower regelmäßig über die neuen Eindrücke des Mutterseins aufklärt, äußerte sich Jimi Blue bisher noch nicht öffentlich.

Obwohl er derzeit beruflich sehr eingespannt ist, versucht er offenbar seine Tochter so oft wie möglich zu besuchen. Das lässt zumindest seine Instagram-Story vermuten. Während er noch am Dienstagabend bei einem Event seiner Mutter in Berlin teilnahm, ging es für ihn direkt danach nach Hamburg zu Snow.

Rosenkrieg mit Yeliz Koc scheint vergessen

Der öffentlich ausgetragene Rosenkrieg mit Yeliz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter scheint der Vergangenheit anzugehören. Zur Geburt der Tochter schenkte er der Kindsmutter sogar eine Kette in Schneeflockenform, in die Snows Name und ihr Geburtsdatum eingraviert sind. Eine sehr liebe Geste.