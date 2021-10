Vor Kurzem sind Jimi Blue Ochsenknecht und seine Ex-Freundin Yeliz Koc Eltern geworden. Nun teilt der frischgebackene Vater ein erstes gemeinsames Foto, auf dem er mit seinem Nachwuchs kuschelt.

Der stolze Papa lächelt in die Kamera, während sein Töchterchen in seinen Armen liegt.

Jimi Blue postet gemeinsames Foto mit Töchterchen Snow Elanie

Seit Anfang des Monats ist Jimi Blue Ochsenknecht Papa – um genau zu sein, erblickte seine Tochter Snow Elanie am 2. Oktober das Licht der Welt. Soweit es sein Terminkalender zulässt, verbringt der Schauspieler jede freie Minute mit seiner Kleinen. Was Fotos betrifft hat sich der 29-Jährige aber eher bedeckt gehalten – bis jetzt! Auf Instagram postet der Schauspieler nun ein herzerwärmendes Foto mit Töchterchen Snow Elanie.

Bild: Jimi Blue Ochsenknecht / Instagram

In seiner Story veröffentlicht er ein Foto, das ihn und sein Babygirl zusammen zeigt. Während er ganz stolz in die Kamera blickt, liegt Töchterchen Snow Elanie in seinem Arm – das Gesichtchen ist dabei nicht zu sehen. Dazu schreibt er: “Happy Sunday“! Einen schönen Sonntag scheint der 29-Jährige also tatsächlich zu haben.

Tochter Snow lebt bei ihrer Mama Yeliz

Jeden Tag mit seinem Baby zu verbringen, ist für Jimi allerdings sicherlich auch nicht leicht zu organisieren. Schließlich lebt er von seiner Ex Yeliz, die in Hannover wohnt, seit einigen Wochen getrennt. Aber auch wenn Jimi Blue Zeit mit seiner Tochter verbringt, scheint ein Liebes-Comeback von ihm und Yeliz absolut kein Thema zu sein. Erst vor Kurzem stellt die frischgebackene Mama in einer Fragerunde klar: “Er ist einfach nur für seine Tochter da und verbringt Zeit mit ihr und hilft mir.” Trotz bestehendem Liebes-Aus scheinen die beiden aber in ihren neuen Rolle aufzublühen. Bereits vor wenigen Tagen hatte die 27-Jährigen ihren mehr als 550.000 Followern einen ersten Blick auf Snow Elaine gewährt und damit für Begeisterung gesorgt. “Mein Leben lang hat mir etwas gefehlt, ich wusste nie was. Heute weiß ich es“, schrieb sie zu dem Posting und setzte den Hashtags “glücklichste Mutter der Welt” dazu.