Für Superstar Britney Spears geht nach dem Ende ihrer Vormundschaft jetzt ein großer Traum in Erfüllung. Denn auf Instagram verkündet die Sängerin, dass sie ihr drittes Kind erwartet.

Auch ihr Lebensgefährte Sam Asghari freut sich online über die Baby-News!

Britney Spears ist schwanger

Seit dem Ende ihrer Vormundschaft durch ihren Vater genießt Britney Spears ihre neu gewonnene Freiheit – und zeigt Ausschnitte davon in den Sozialen Medien. Zuletzt schwärmte sie von einer Reise nach Maui. Für diese wollte Britney besonders fit sein, wie sie jetzt auf Instagram gesteht. Doch nach der Rückreise gab es für sie eine große Überraschung.

„Ich habe so viel Gewicht verloren, um auf meine Maui-Reise zu gehen, nur um es wieder zuzunehmen … Ich dachte ‚Mensch … was ist mit meinem Magen passiert???‘„, schreibt Britney jetzt in einem Post. „Mein Mann sagte: ‚Nein, du bist food pregnant, Dummerchen!!!‘ Also habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht … und ähhhh na ja … ich bekomme ein Baby“

Langer Kampf um Familiengründung

Für Britney Spears geht damit wohl einer ihrer größten Wünsche in Erfüllung. Denn bereits in den vergangenen Monaten betonte sie immer wieder, dass sie gerne noch ein drittes Kind haben möchte. Britney, die zwei Söhne im Alter von 16 und 15 Jahren hat, wollte mit ihrem Lebensgefährten Sam Asghari ihre Familie erweitern. Doch durch die Vormundschaft ihres Vaters war das lange Zeit nicht möglich. Das betonte Britney im Laufe des Verfahrens zur Auflösung der Vormundschaft und erklärte, dass ihr Vater eine Schwangerschaft unmöglich machte.

„Ich möchte in der Lage sein, zu heiraten und ein Baby zu bekommen“, sagte sie etwa bei ihrem Plädoyer im vergangenen Sommer. „Mir wurde gesagt, dass ich im Moment unter der Vormundschaft nicht in der Lage bin, zu heiraten oder ein Baby zu bekommen.“ Denn sie hatte darum gebeten, sich die Spirale entfernen zu lassen, „damit ich anfangen kann, zu versuchen, ein weiteres Baby zu bekommen“, schilderte die 40-Jährige. Ein Wunsch, der ihr verwehrt wurde, denn „dieses sogenannte Team lässt mich nicht zum Arzt gehen, um sie herauszunehmen, weil sie nicht wollen, dass ich noch mehr Kinder bekomme.“

Sam Asghari bestätigt Schwangerschaft

Doch jetzt – einige Monate nach dem Ende der Vormundschaft – scheint Britneys Glück perfekt zu sein. Britney schwärmt auf jeden Fall schon von Baby Nummer drei. „Es wächst!!! Wenn zwei da drin sind … könnte ich einfach durchdrehen“, schreibt sie in ihrem Instagram Post. Ihre Fans feiern die frohe Botschaft dementsprechend euphorisch und überhäufen den Instagram-Post mit Glückwünschen. Auch prominente Kolleginnen und Kollegen wie Paris Hilton wünschen der werdenden Mama alles Gute. „Herzlichen Glückwunsch, Schwesterherz!!! Ich freue mich so für dich!!! Ich liebe dich!!!“, kommentiert Paris.

Kurze Zeit später macht auch Britneys Lebensgefährte den Familienzuwachs Instagram-Official. Er postet ein Bild einer Löwenfamilie und schreibt dazu: „Die Vaterschaft ist etwas, auf das ich mich immer gefreut habe und das ich nicht auf die leichte Schulter nehme. Es ist die wichtigste Aufgabe, die ich jemals machen werde.“ Was viele Fans besonders interessant finden: Britney nennt Sam in ihrem Posting ihren Ehemann. Bereits seit Anfang März spekulieren viele Fans, dass die beiden heimlich geheiratet haben. Der Grund: In einem vergangenen Post nannte Britney Sam nicht mehr ihren Verlobten, sondern ihren Ehemann. Ob an den Gerüchten wirklich etwas dran ist, bleibt wohl abzuwarten.

Britney Spears spricht über perinatale Depressionen

Denn jetzt steht erst einmal das Baby im Vordergrund. Doch neben der ganzen Euphorie und Vorfreude, die auch ihre Fans unter den Posts teilen, weiß Britney auch, dass sich jetzt Einiges für sie ändern wird. Vor allem in Bezug auf die Öffentlichkeit. „Ich werde natürlich nicht mehr so viel ausgehen, weil die Fotografen ihr Geld von mir bekommen wie sie es leider schon getan haben“, schreibt sie online.

„Es ist schwer, denn als ich schwanger war, hatte ich perinatale Depressionen … ich muss sagen, es ist absolut schrecklich … Frauen haben damals nicht darüber geredet … manche Leute hielten es für gefährlich, wenn eine Frau mit einem Baby in sich so klagt … aber jetzt reden Frauen jeden Tag darüber …“ Für ihre jetzige Schwangerschaft hat Britney dementsprechend schon Pläne gegen die Depression. „Gott sei Dank müssen wir diesen Schmerz nicht für uns behalten“, sagt sie. „Diesmal werde ich jeden Tag Yoga machen!“