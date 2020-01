In der Regel sagt man, dass bereits ein einziger Kuss eine Beziehung ins Wanken bringen kann. Jemand anderen zu küssen, mit ihm zu schlafen und alles, was körperlich ist, zählt als Fremdgehen.

Jedoch sind es nicht immer nur Berührungen, die eine Affäre ausmachen. Auch emotionales Fremdgehen darf nicht unterschätzt werden. Und diese drei Anzeichen zeigen dir, dass du mittendrin steckst.

1. Du verheimlichst Freundschaften

Privatsphäre ist wichtig. Das bedeutet, dass man seinen Partner nicht alles erzählen muss, was einen beschäftigt. Selbst kleine Lügen oder Dinge, die man nicht erzählt, können oft besser sein, als totale Ehrlichkeit. Vor allem dann, wenn man sein Gegenüber beschützen möchte.

Dennoch sollte man aufpassen, wenn man Dinge verheimlicht, die eigentlich erzählenswert sind. Dinge, die den Partner interessieren und auch etwas angehen – wie neue Freundschaften. Wenn man dem Gegenüber eine neue Freundschaft verheimlicht, sollte man sich vor allem fragen, warum dem so ist. Und wenn der Grund der ist, dass man den neuen Freund doch etwas toller findet, als man zugeben möchte, kann es zum Problem werden.

2. Du führst Gespräche, die du deinem Partner nicht erzählst

Wenn man Unterhaltungen führt, bei denen man bereits währenddessen weiß, dass sie den Partner kränken würdet, handelt man falsch. Auch Nachrichten zu schicken, in denen man besonders heftig flirtet, sind nicht OK. In erster Linien sollte man nur Dinge sagen, bei denen man sich sicher ist, dass sie den Partner nicht verletzen. In einer Beziehung sollte man immer an den anderen denken. Vor allem, wenn andere Menschen ins Spiel kommen.

Man kann nichts dafür, wenn einem Dinge von anderen Menschen gesagt werden, die nicht OK sind. Wenn man jedoch darauf eingeht, weil tatsächliches Interesse besteht, begibt man sich in den Anfang einer emotionalen Affäre. Eine, die oft schmerzhafter ist als ein einfacher Kuss mit einer fremden Person, die man kaum kennt.

3. Du denkst mehr an die dritte Person, als an deine Beziehung

Wenn man beginnt, die Beziehung hinten anzustellen und nur noch Augen für die außenstehende Person hat, ist das eine emotionale Affäre. Selbst, wenn noch keine Berührungen stattgefunden haben und man von außen vielleicht nichts falsch gemacht hat. Gefühle für jemanden zu entwickeln, kann passieren. Sie dem Partner jedoch zu verheimlichen, sollte vermieden werden.

Vielleicht hilft es, mit dem Gegenüber darüber zu reden, dass es jemanden gibt, den man interessant findet. Es ist menschlich und in einer langen Beziehung manchmal unvermeidbar. Das wichtigste ist, dass man den Partner miteinbezieht und ihm nichts verheimlicht. Auch, wenn man zurzeit viele Gedanken an die außenstehende Person verschwendet, sollte man sich vor Augen führen, dass eine emotionale Affäre niemanden guttut – noch nicht mal einem selbst.