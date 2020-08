Im Leben läuft nicht immer alles rund. Denn manchmal klappen Dinge nicht sofort beim ersten Anlauf oder aber es stellen sich unerwartet Hindernisse in den Weg. Hier ist es wichtig, Durchhaltevermögen zu beweisen. Falls dir das eher schwerfällt, liegt das vermutlich an deinem Sternzeichen.

Denn diese Sternzeichen verzweifeln immer sehr schnell und geben sofort auf, wenn Probleme auftauchen.

Waage

Die Waage ist sehr ausgeglichen und versucht stets die Ruhe zu bewahren. Dennoch ist sie sehr unentschlossen, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen. Der innere Druck, der dies mit sich bringt, lässt sie schnell mal verzweifeln und die Fassung verlieren.

Zwillinge

Zwillinge sind stets gut drauf und versprühen jede Menge guter Laune. In stressigen Situationen fehlt es ihnen jedoch an dem nötigen Durchhaltevermögen, um an ihr Ziel zu kommen. Dabei werfen sie schnell mal die Flinte ins Korn und geben bereits im Vorhinein auf, ohne sich Gedanken um eine mögliche Lösung des Problems gemacht zu haben.

Jungfrau

Dieses Sternzeichen tut einfach alles, um Perfektion in ihrem Leben zu erreichen. Ihre Verbissenheit treibt die Jungfrau jedoch häufig dazu, direkt zu verzweifeln, sollte ihr Engagement nicht sofort belohnt werden. Ihr Wille immer alles binnen Sekunden zu können, sorgt oft dafür, dass sie scheitert und verletzt wird.

Wassermann

Auch der Wassermann gehört zu den Sternzeichen, die sehr schnell verzweifeln. Er ist extrem ungeduldig und möchte seine Ziele am liebsten mit einem Fingerschnippen erreichen. Aufzugeben ist für ihn niemals eine Option. Dennoch stellt er seine eigenen Fähigkeiten häufig infrage, sollte mal etwas nicht so klappen, wie er es sich vorgenommen hat.