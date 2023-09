In einem neuen Video zeigt Superstar Ariana Grande Tipps und Tricks für ihren liebsten Make-up-Look. Ganz nebenbei enthüllt sie dann auch, dass sie einige Beauty-Eingriffe hinter sich hat.

Eine Tatsache, die die Sängerin sichtlich emotional macht.

Ariana Grande wollte sich hinter Make-Up „verstecken“

Spekulationen darüber, welcher Promi denn welche Schönheits-OP und welchen Eingriff schon hinter sich hat, sind nicht nur Inhalt zahlreicher Klatschblätter, sondern kursieren auch online immer wieder. Während viele Promis lange Zeit lieber nicht darüber reden wollten oder Eingriffe sogar verleugneten, verändert sich die Situation mittlerweile immer mehr.

Stars wie Kylie Jenner und Bella Hadid sprachen zuletzt deutlich offener über Beauty-Eingriffe und ihre Folgen. Diesem Beispiel folgt jetzt Superstar Ariana Grande. Denn in einem Interview mit „Vogue“ verrät sie ganz offen, dass nicht alles an ihr zu 100 Prozent natürlich ist. Ariana zeigt in dem Video ihre Beauty-Hacks und gibt einen klaren Disclaimer: „Ich habe im Laufe der Jahre eine Menge Lip Filler und Botox bekommen.“

Doch in dem Video betont sie: die Eingriffe sind schon lange her. Denn 2018 hörte sie mit den Filler- und Botox-Behandlungen auf. Als Ariana diese Zeit reflektiert, wird sie sichtlich emotional. Denn die Behandlungen hatten für sie auch einen emotionalen Hintergrund. „Ich hatte einfach das Bedürfnis, mich zu verstecken“, erklärt sie. Und dieses Bedürfnis lebte sie mit ihrem Styling aus. „Im Laufe der Jahre habe ich Make-up als Verkleidung oder als etwas, hinter dem ich mich verstecken konnte, benutzt“, so die Sängerin. „Mehr Haare, mehr und mehr, dickerer Eyeliner …“

„Ich hoffe, dass meine Lachfalten tiefer und tiefer werden.“

Für die 30-Jährige hing das auch stark damit zusammen, dass sie schon in jungen Jahren in der Öffentlichkeit stand. Doch heute habe sich ihr Verhältnis zu Make-up und Styling verändert. Sie liebe zwar immer noch aufwendige Looks, aber „jetzt wo ich älter werde, mag ich diese Intention dahinter nicht mehr. Ich sehe es jetzt als Selbstdarstellung und als Akzentuierung dessen, was da ist“, schildert sie. Eine Unterstützung durch Beauty-Eingriffe will sie wohl auch deshalb derzeit nicht mehr.

„Ich unterstütze alles, was dazu führt, dass man sich schön fühlt, aber ich weiß, für mich war es einfach so, dass ich meine wohlverdienten Tränenfalten und Lachfalten sehen wollte“, so Grande sichtlich gerührt. „Ich hoffe, dass meine Lachfalten tiefer und tiefer werden. Und ich lache mehr und mehr, und ich denke einfach, dass das Altern eine so schöne Sache sein kann.“ Dennoch schließt die Sängerin nicht aus, dass sie in ihrem Leben noch einmal Botox oder Filler nutzen werde. „Könnte ich in 10 Jahren ein Facelifting bekommen? Vielleicht, ja!“, sagt sie zum Abschluss lachend.